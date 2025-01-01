сегодня



MIKE PORTNOY верит, что SKID ROW должны объединиться с SEBASTIAN BACH'ом



MIKE PORTNOY в интервью радиостанции WRIF рассказал о том, каково ему было снова гастролировать с группой после 13-летнего перерыва:



«Это было невероятно. Хотя это наш первый визит в Детройт с тех пор, как я вернулся в группу, для нас как воссоединившейся группы это уже почти два года совместной деятельности. Так что мы уже привыкли к этому. Первый год мы потратили на создание нашего нового альбома "Parasomnia", а второй год, начиная с октября прошлого года, мы провели на гастролях, и в ближайшее время не собираемся останавливаться. На данный момент мы уже отыграли почти сотню концертов по всему миру. И везде, где мы играем впервые, в зале царят крутая энергия, восторг и эмоции, люди рады снова увидеть этот состав вместе. Так что в каждом месте, куда мы приезжаем, нас просто ошеломляют. Цифры просто потрясающие. Это самый масштабный тур, который DREAM THEATER когда-либо проводили. Так что я не могу передать словами, насколько это было захватывающе. И у нас ещё много энергии в запасе. У нас впереди весь тур по США, который охватит многие места, которые мы не успели посетить в первый раз. Так что мы сможем поделиться первым опытом со многими людьми. А после Нового года, в январе, феврале и марте, мы поедем в Австралию и Азию. Весной следующего года у нас будет ещё одно европейское турне. Так что, да, в конечном итоге это будет турне продолжительностью около полутора лет, чтобы мы смогли посетить всех, и оно будет больше и лучше, чем когда-либо».



Portnoy, который до своего ухода из группы был очень активно вовлечён в творческие и деловые решения DREAM THEATER, ответил на вопрос о том, осталась ли его роль в группе такой же, как и раньше:



«Я бы не сказал, что всё как раньше. Когда я ушёл из группы в 2010 году, я был контролирующим всё маньяком и следил за каждым аспектом — каждым текстом, каждым электронным письмом, каждым аспектом, касающимся группы группы, будь то мерчандайзинг, фан-клубы, сет-лист и так далее. Я был контролирующим всё маньяком. А сейчас всё не так. За годы, когда меня не было, группа пересмотрела свою внутреннюю структуру и методы работы. John Petrucci в итоге взял на себя много обязанностей. Сейчас он самостоятельно продюсирует альбомы, тогда как раньше мы делали это вместе. И было много вещей, много реструктуризации, которую они должны были сделать, пока меня не было. Так что теперь, вернувшись к ним после 13 лет отсутствия, я должен с большим уважением относиться к тому, что они создали за все эти годы без меня, и я не предполагаю, что всё будет точно так же, как было, когда я уходил, потому что это не так. Мы с ним поговорили ещё до того, как окончательно решили, что я вернусь, мы обсудили это... Он сказал: "Для тебя нормально, что ты не будешь этим заниматься? Нормально, что ты этими обязанностями займётся кто-то ещё?" И нам пришлось обсудить взаимоотношения, как мы будем функционировать внутри группы. И всё в порядке. На самом деле я сейчас счастливее. Я думаю, что в группе атмосфера лучше, чем раньше. Сейчас баланс более истинный, чем раньше. Так что это как бы лучшее из обоих миров. И есть много областей, которые мне вернули, например, составление сет-листов, а с этим связано программирование музыки для концерта и антракта, и всё то, что входит в организацию концерта, его презентацию. К счастью, это всегда было моей самой большой страстью. Так что это одна из областей, которая была мне возвращена. А ещё составление порядка песен на альбоме — это всегда было для меня очень важно. Так что мы обсудили, что важно делиться, что важно делегировать обязанности, и нашли удачный баланс».



После того, как ведущий отметил, что за долгие годы он понял, что лучше всего делать всё самому, если хочешь, чтобы всё было сделано как надо, Mike ответил:



«Таким было моё старое мышление, потому что первые 15 лет существования группы мы прошли через всё, что можно назвать "демократией". Но всё это означало, что мы ссорились и спорили, пока я не побеждал всех. [Смеётся]. Так что примерно через 15 лет, в 1999-2000 годах, когда мы записывали альбом "Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory", мы решили покончить с этой фальшивой демократией. И мы с John'ом стали руководить всем. Мы собирались совместно продюсировать альбомы, вместе принимать бизнес-решения. И как только мы начали так управлять группой, всё пошло гораздо лучше. И было много вещей, по которым я мог свободно принимать решения самостоятельно. Мне не нужно было обращаться к группе, чтобы обсуждать, спорить и пререкаться, и так получалось гораздо лучше. Но я также понимаю, что другие могут обидеться, когда один человек принимает много решений без обсуждения или участия других участников группы. Так что я думаю, что теперешнее положение вещей, как я уже сказал, является лучшим из двух миров, и это очень удачный способ управления. И мы намного старше, нам всем за пятьдесят, и мы гораздо более зрелые. Мы не хотим ссориться и спорить о том, какая песня будет третьей на обратной стороне альбома. Многие люди понимают, что нужно выбирать, за что бороться, и не всё стоит того, чтобы за это сражаться. И на этом этапе нашей карьеры появился гораздо более спокойный подход, более мирный способ».



На вопрос, считает ли он, что есть другие группы, которые должны последовать примеру DREAM THEATER и воссоединить свои классические составы, пока ещё есть возможность, Portnoy ответил:



«Да. Я рекомендую это всем, кто колеблется по поводу воссоединения со своей группой, потому что это лучшее, что мы когда-либо делали. Многие люди спрашивают меня, не жалею ли я о том, что ушёл из DREAM THEATER. Я бы сказал, что единственное, о чём я сожалею, — это о том, что нам потребовалось так много времени, чтобы воссоединиться. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Можно увидеть, как Roger Waters из PINK FLOYD ссорится с Дэвидом Гилмором, или SKID ROW ссорится с Sebastian Bach. И я могу лишь сказать: "Ребята, вы стали старше и мудрее. Сделайте это ради фанатов, если не ради чего-то другого". Я так рад, что вернулся в DREAM THEATER, и мы вместе мчимся навстречу закату. Так и должно было быть. Вряд ли может быть что-то лучше. И если бы мы не воссоединились, это было бы одним из самых больших сожалений в моей жизни. Я смотрю на таких исполнителей, как Sebastian Bach и SKID ROW, или какие-то другие — можно перечислить целый список — и знаете что? Время лечит все раны. И я бы порекомендовал это всем. Лучше уходить вместе на закат и возродить дружбу и любовь, которые, безусловно, когда-то были в любой из этих групп — даже у Roger'a и PINK FLOYD. Это где-то глубоко внутри. И лучше уходить вместе на закат, чем быть порознь и испытывать глубокую обиду. Жизнь слишком коротка для такого рода вещей».







