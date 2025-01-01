сегодня



Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»



В рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk", у вокалиста IRON MAIDEN Bruce Dickinson спросили, рассматривает ли коллектив выступления в Лас-Вегасовской Сфере:



«Нет. Это не MAIDEN. MAIDEN — это про отношения между группой и аудиторией, и шоу, несмотря на то, что это шоу, является дополнением к тому, что мы делаем. Сфера, насколько я могу судить — я имею в виду, я ценю то, что вы спрашиваете о ней, — всеобъемлющая, это то-то и то-то, но я полагаю, что нам была бы очень неприятна сама идея. Я к тому, что ведь мы много чего делаем на сцене — мы бегаем, мы ходим по кругу, а в Sphere что делать? В чем смысл? На самом деле, какой смысл вообще быть там, если ты Группа?»







