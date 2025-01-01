сегодня



WITHERING SCORN выпустят альбом сами



Группа WITHERING SCORN, в состав которой входят бывшие участники MEGADETH Shawn Drover и Glen Drover, бывший басист FATES WARNING Joe DiBiase и вокалист Henning Basse, заняты сведением нового альбома:



«Привет поклонникам WITHERING SCORN. Давно не виделись, но мы были заняты тем, что готовили к выпуску наш новый альбом «Sanctum Of The Depraved», который сейчас находится в стадии сведéния.



Как вы знаете, сейчас группам приходится нелегко в такой индустрии. Мы пришли к выводу, что лучший способ выпустить новый альбом - это выпустить его самостоятельно. При этом мы находимся в незавидном положении и вынуждены просить о пожертвованиях, чтобы добиться этого. Мы ненавидим это. Но нам очень нравится новый альбом, и мы хотим, чтобы вы его услышали.



Заранее спасибо всем, потому что без вашей помощи мы не справимся».





