Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
[= ||| все новости группы



*

Withering Scorn

*
| - |

|||| сегодня

WITHERING SCORN выпустят альбом сами



zoom
Группа WITHERING SCORN, в состав которой входят бывшие участники MEGADETH Shawn Drover и Glen Drover, бывший басист FATES WARNING Joe DiBiase и вокалист Henning Basse, заняты сведением нового альбома:

«Привет поклонникам WITHERING SCORN. Давно не виделись, но мы были заняты тем, что готовили к выпуску наш новый альбом «Sanctum Of The Depraved», который сейчас находится в стадии сведéния.

Как вы знаете, сейчас группам приходится нелегко в такой индустрии. Мы пришли к выводу, что лучший способ выпустить новый альбом - это выпустить его самостоятельно. При этом мы находимся в незавидном положении и вынуждены просить о пожертвованиях, чтобы добиться этого. Мы ненавидим это. Но нам очень нравится новый альбом, и мы хотим, чтобы вы его услышали.

Заранее спасибо всем, потому что без вашей помощи мы не справимся».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 98

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом