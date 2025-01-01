сегодня



JOSEY SCOTT: «BOBBY AMARU — это не SALIVA!»



JOSEY SCOTT, покинувший SALIVA s 2011 году и которого заменил Bobby Amaru, ответил на вопрос о том, представляет ли он себя в составе бывшей группы в один прекрасный момент или будет действовать сам:



«Все, что я могу сделать, чтобы ответить на ваш вопрос — нет, я этого не сделаю, потому что это была бы своего рода извращенная версия, если бы я выступал в том составе, который у них есть сейчас. Не хочу говорить плохо об этих музыкантах — я думаю, что они все очень хорошие музыканты; Sebastian LaBar (который играет на гитаре в группе SALIVA, где играет Amaru) я очень люблю. Он сын легенды, Jeff LaBar из CINDERELLA. Я обожаю его. Я обожаю их барабанщика Sam [Sammi Jo Bishop]. А с с другими [музыкантами в версии SALIVA, в которой играет Amaru] я просто не знаком.



Мы с Bobby только что столкнулись лбами. И он говорил обо мне всякую чушь в прессе и просто делал все такое...… Я не хочу говорить о нем плохо.… Моя мама часто говорила: "Если тебе нечего сказать о ком-то хорошего, не говори ничего вообще". Но это просто... я не знаю. Я не хочу предлагать фанатам версию SALIVA на Temu [китайском сайте электронной коммерции] с какой-то извращенной версией, которую собрал Bobby.



Он не SALIVA. Он никогда не был SALIVA. Он вышел на сцену, сделал свое дело и заполнил пространство. И он написал несколько песен или что-то в этом роде. Но в прессе он высказал свою аналогию: "Если бы это была ситуация David Lee Roth vs Sammy Hagar, я был бы рад такому развитию событий с Bobby, потому что у него было бы столько же хитов, сколько и у меня". И он сказал интервьюеру: "Давайте посмотрим правде в глаза, Josey не..." — Кажется, он сказал "Bruce Dickinson" или что-то в этом роде. Я даже не сказал "IRON MAIDEN". Я говорил об аналогии — конечно, я не сравнивал себя с великим David'ом Lee Roth'ом или великим Sammy Hagar'ом. [Я] просто использовал это как аналогию между нами двумя.



Это просто неприятная ситуация. Просто щекотливая ситуация. И я уважаю тот факт, что он сделал то, что сделал, но если это так, если его материал, который он сделал с SALIVA, так же важен, как и мой, тогда пусть он играет свои песни, а я сыграю свои, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Но он же этого не делает. Он выходит и исполняет пару каверов, пару своих песен, а остальная часть выступления — это мои песни, чувак. Это моя музыка. Так что это просто какая-то грязная, просто отвратительная ситуация, и я не заинтересован иметь дело с Bobby Amaru. Я не могу предсказать, что будет в будущем»



На вопрос о том, является ли его надеждой и желанием, чтобы он и участники его новой группы в конечном итоге могли выступать под названием SALIVA, Josey сказал:



«Я бы хотел вернуть свое имя, потому что это не то название, которое мы придумали впятером. Это была моя идея. Это было то, с чем я пришел. Я собирал группу по одному участнику за раз. И если бы [покойный гитарист SALIVA] Уэйн Суинни был здесь, он бы сказал вам это. Упокой, господи, его душу. А трое других парней, [бывший барабанщик SALIVA] Paul Crosby , [бывший басист SALIVA] Dave Novotny и [бывший гитарист SALIVA] Chris D'Abaldo, скажут вам, что это я придумал это имя. Это мое название.



Так что все, что я могу сделать, это вознести хвалу Марии за то, чтобы это имя вернулось домой на свое законное место. И теперь, если это произойдет, я буду рад снова вложить свое сердце и душу в это название, записать новый альбом SALIVA и даже привлечь к этому столько внимания, сколько захочет Dave. По-моему, в последний раз, когда мы пытались привлечь его к участию, он сказал: "Чувак, я зарабатываю примерно столько же, сколько и на своей нынешней работе". Итак, у него есть сыновья, которых он воспитывает, как отец, и я уважаю это. Я тоже отец, и, видит бог, я обожаю своих детей. И это единственный недостаток в этой жизни — быть вдали от своей семьи и своих детей. Но да, как бы сильно они ни хотели участвовать, я бы принял его с распростертыми объятиями. Chris D'Abaldo — то же самое. Paul Crosby — то же самое. Это наше имя. Это не чье-то другое имя, и любой, кто говорит вам, что [это его имя], несет полную чушь. Просто и ясно».







