Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Новости
Iron Maiden

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN

29 июн 2025 : 		 IRON MAIDEN отыграли самое крупное сольное выступление в UK

12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»

29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте

28 май 2025 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

22 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»

20 май 2025 : 		 IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов

10 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»

24 апр 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN хвалит нового ударника

12 апр 2025 : 		 IRON MAIDEN скоро приступают к репетициям

20 мар 2025 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN заслужили место в ЗСРнР»

19 мар 2025 : 		 Aviationtag отметят самолет IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 Документальный фильм об IRON MAIDEN выйдет осенью

15 мар 2025 : 		 Набор для фанатов пива IRON MAIDEN

12 мар 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN был готов уйти в 2015, чтобы не стать жалкой пародией на самого себя

10 мар 2025 : 		 Новая книга IRON MAIDEN выйдет осенью

23 фев 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»
Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»



BRUCE DICKINSON в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил просьбу группы к поклонникам по поводу телефонов:

«Что ж, я могу говорить только со своей личной точки зрения. Я уже два или три раза был свидетелем мероприятий с GHOST [когда не разрешалось пользоваться телефонами], и это совершенно другой опыт. Люди разговаривают друг с другом. Они ведут себя по-человечески друг с другом. Они не прыгают через сидения, не пытаются делать селфи и тому подобное. Они сосредоточены друг на друге, на радости быть с группой, на впечатлениях и на настоящем моменте. Такой и должна быть музыка, объединяющая людей, а не заставляющая кого-то просто сосредоточиться на "мне и моем маленьком самовлюбленном двухдюймовом экране". И еще, они не отнимают у тебя телефон. Ты носишь его с собой в своей маленькой сумочке. Они не крадут ваш телефон. Но я думаю, что на самом деле у этого есть некоторые практические ограничения».

Bruce продолжил, ссылаясь на подход GHOST, согласно которому зрители должны помещать свои телефоны в чехлы Yondr — специальные чехлы для блокировки телефонов, предназначенные для разблокировки по окончании концерта или мероприятия:

«Это относительно — относительно — легко сделать в условиях арены, потому что все люди входят и выходят через входы и выходы и тому подобное. Так что сделать это относительно легко. Сложнее всего становится, когда дело доходит до футбольного стадиона и тому подобное. Я думаю, от количества людей, которые приходят и уходят, зависит количество мелочей, связанных с телефонами, — и я разговаривал об этом с Tobias'ом прошлым вечером [когда Bruce был на концерте GHOST в Сан-Диего 10 августа], и он признает, что как только GHOST начинают… Вы приходите на фестиваль. Как только вы попадаете в ситуацию, связанную с фестивалем, вы ни за что на свете не сможете охватить сто тысяч или пятьдесят тысяч человек, которые приходят и уходят, спят в палатках и тому подобное. Как вы собираетесь это контролировать? Нереально. Так что, я думаю, на подобное есть некоторые ограничения.

Опять же, если вы собираетесь это сделать… Все знают, что если вы идете на шоу GHOST, то сразу кладете свой телефон в пакетик. Это понятно с самого начала. Но если говорить о MAIDEN, мы не договаривались об этом с людьми заранее. Так что несправедливо, если люди покупают билет, ожидая, что смогут воспользоваться своими телефонами, чтобы что-то снять, а потом им говорят: "О нет, вам нужно положить свой телефон в сумку". "Никто мне об этом не предупреждал", — да-да-да. Кроме того, сейчас мы проводим много концертов на открытом воздухе. Это, по идее, сближает и поэтому мы вежливо попросили: "Послушайте, просто постарайтесь не стоять с дурацким телефоном перед носом". А больше всего раздражают полупрофессиональные парни, у которых есть веб-сайт, и они просто думают: "О, да, я заплатил за билет". Поэтому у меня есть право снять полнометражное видео с изображениями X, Y и Z. "Ну, на самом деле, нет, вы этого не сделаете. И это хорошо, что теперь пользователи YouTube будут удалять этот материал [когда их об этом попросят]. Но если кто-то захочет выложить видео, на котором они подпрыгивают вверх-вниз, со словами "Это я веселюсь на концерте", это будет довольно безобидно».

На вопрос ведущего "Trunk Nation" , заметил ли Bruce во время недавно завершившегося европейского тура "Run For Your Lives", что большинство поклонников MAIDEN уважительно отнеслись к просьбе группы убирать свои телефоны во время выступлений, тот ответил:

«Да. Это зависит от разных мест, от разных взглядов и тому подобного. В целом, я бы сказал, что настоящие фанаты, которыми в основном являются все те, кто находится в первых рядах, уважали это, и они это сделали. Так что, да, большинство из них откликнулись на просьбу. И это было совершенно очевидно, когда среди целой толпы людей был один человек или пара, он доставал свой телефон [и снимал], и вы могли увидеть, как другие люди кричали: "Эй, эй, эй. Что ты делаешь? Ну давай же. Убери это. Мы пытаемся повеселиться. Дело не только в тебе.'

Так что, да, это одна из тех ситуаций, которые будут возникать и дальше, но я полагаю, что в определенный момент группа становится слишком известной, и ей становится очень трудно провернуть подобное чисто физически. У вас пятьдесят тысяч человек — сложно заставить подобное сработать. Пятьдесят тысяч человек на улице — это, типа, да ладно. Ты же не хочешь дойти до того, что у тебя возникнет ощущение, будто охранники в каком-то концентрационном лагере проверяют, не достал ли парень свой телефон. Это очень тонкая грань».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
