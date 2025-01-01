сегодня



Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»



BRUCE DICKINSON в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил просьбу группы к поклонникам по поводу телефонов:



«Что ж, я могу говорить только со своей личной точки зрения. Я уже два или три раза был свидетелем мероприятий с GHOST [когда не разрешалось пользоваться телефонами], и это совершенно другой опыт. Люди разговаривают друг с другом. Они ведут себя по-человечески друг с другом. Они не прыгают через сидения, не пытаются делать селфи и тому подобное. Они сосредоточены друг на друге, на радости быть с группой, на впечатлениях и на настоящем моменте. Такой и должна быть музыка, объединяющая людей, а не заставляющая кого-то просто сосредоточиться на "мне и моем маленьком самовлюбленном двухдюймовом экране". И еще, они не отнимают у тебя телефон. Ты носишь его с собой в своей маленькой сумочке. Они не крадут ваш телефон. Но я думаю, что на самом деле у этого есть некоторые практические ограничения».



Bruce продолжил, ссылаясь на подход GHOST, согласно которому зрители должны помещать свои телефоны в чехлы Yondr — специальные чехлы для блокировки телефонов, предназначенные для разблокировки по окончании концерта или мероприятия:



«Это относительно — относительно — легко сделать в условиях арены, потому что все люди входят и выходят через входы и выходы и тому подобное. Так что сделать это относительно легко. Сложнее всего становится, когда дело доходит до футбольного стадиона и тому подобное. Я думаю, от количества людей, которые приходят и уходят, зависит количество мелочей, связанных с телефонами, — и я разговаривал об этом с Tobias'ом прошлым вечером [когда Bruce был на концерте GHOST в Сан-Диего 10 августа], и он признает, что как только GHOST начинают… Вы приходите на фестиваль. Как только вы попадаете в ситуацию, связанную с фестивалем, вы ни за что на свете не сможете охватить сто тысяч или пятьдесят тысяч человек, которые приходят и уходят, спят в палатках и тому подобное. Как вы собираетесь это контролировать? Нереально. Так что, я думаю, на подобное есть некоторые ограничения.



Опять же, если вы собираетесь это сделать… Все знают, что если вы идете на шоу GHOST, то сразу кладете свой телефон в пакетик. Это понятно с самого начала. Но если говорить о MAIDEN, мы не договаривались об этом с людьми заранее. Так что несправедливо, если люди покупают билет, ожидая, что смогут воспользоваться своими телефонами, чтобы что-то снять, а потом им говорят: "О нет, вам нужно положить свой телефон в сумку". "Никто мне об этом не предупреждал", — да-да-да. Кроме того, сейчас мы проводим много концертов на открытом воздухе. Это, по идее, сближает и поэтому мы вежливо попросили: "Послушайте, просто постарайтесь не стоять с дурацким телефоном перед носом". А больше всего раздражают полупрофессиональные парни, у которых есть веб-сайт, и они просто думают: "О, да, я заплатил за билет". Поэтому у меня есть право снять полнометражное видео с изображениями X, Y и Z. "Ну, на самом деле, нет, вы этого не сделаете. И это хорошо, что теперь пользователи YouTube будут удалять этот материал [когда их об этом попросят]. Но если кто-то захочет выложить видео, на котором они подпрыгивают вверх-вниз, со словами "Это я веселюсь на концерте", это будет довольно безобидно».



На вопрос ведущего "Trunk Nation" , заметил ли Bruce во время недавно завершившегося европейского тура "Run For Your Lives", что большинство поклонников MAIDEN уважительно отнеслись к просьбе группы убирать свои телефоны во время выступлений, тот ответил:



«Да. Это зависит от разных мест, от разных взглядов и тому подобного. В целом, я бы сказал, что настоящие фанаты, которыми в основном являются все те, кто находится в первых рядах, уважали это, и они это сделали. Так что, да, большинство из них откликнулись на просьбу. И это было совершенно очевидно, когда среди целой толпы людей был один человек или пара, он доставал свой телефон [и снимал], и вы могли увидеть, как другие люди кричали: "Эй, эй, эй. Что ты делаешь? Ну давай же. Убери это. Мы пытаемся повеселиться. Дело не только в тебе.'



Так что, да, это одна из тех ситуаций, которые будут возникать и дальше, но я полагаю, что в определенный момент группа становится слишком известной, и ей становится очень трудно провернуть подобное чисто физически. У вас пятьдесят тысяч человек — сложно заставить подобное сработать. Пятьдесят тысяч человек на улице — это, типа, да ладно. Ты же не хочешь дойти до того, что у тебя возникнет ощущение, будто охранники в каком-то концентрационном лагере проверяют, не достал ли парень свой телефон. Это очень тонкая грань».







