Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS



SCORPIONS пригласили басиста ALICE COOPER Chuck'a Garric'a для серии выступлений в PH Live at Planet Hollywood, Las Vegas, Nevada. Garric заменил Paweł Mąciwoda, который не смог принять участие в этих концертах из-за неожиданных проблем с расписанием.







