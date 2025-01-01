Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER
Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Twilight of the Gods
The Grave Dancer
Kingdom of Skulls
Under My Flag
Valhalla
The Curse of Jacques
The Dark of the Sun
The Devils Serenade
Back to the Roots
Excalibur (with special guest Uwe Lulis)
Rebellion (The Clans Are Marching) (with special guest Uwe Lulis and Jamiro Boltendahl)
Heavy Metal Breakdown
