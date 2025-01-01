Arts
Новости
Новости
*

Grave Digger

*



17 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER

27 июн 2025 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

11 апр 2025 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

18 янв 2025 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

20 дек 2024 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

15 ноя 2024 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

11 окт 2024 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

2 окт 2024 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет зимой

12 янв 2024 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

20 ноя 2023 : 		 Новый сингл GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 окт 2023 : 		 GRAVE DIGGER нашли нового гитариста

11 сен 2023 : 		 AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER

4 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2023 : 		 Визуальный ряд от GRAVE DIGGER

20 янв 2023 : 		 Винил GRAVE DIGGER выйдет зимой

26 дек 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

5 сен 2022 : 		 Успехи в чартах GRAVE DIGGER

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

24 июн 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER

20 май 2022 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

6 май 2022 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом

11 ноя 2020 : 		 Переиздание GRAVE DIGGER выйдет зимой

20 июн 2020 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

14 июн 2020 : 		 Винил от GRAVE DIGGER

9 июн 2020 : 		 Обучающее видео от GRAVE DIGGER
|||| 17 авг 2025

Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER



Профессиональное видео полного выступления GRAVE DIGGER, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Twilight of the Gods
The Grave Dancer
Kingdom of Skulls
Under My Flag
Valhalla
The Curse of Jacques
The Dark of the Sun
The Devils Serenade
Back to the Roots
Excalibur (with special guest Uwe Lulis)
Rebellion (The Clans Are Marching) (with special guest Uwe Lulis and Jamiro Boltendahl)
Heavy Metal Breakdown




просмотров: 139

