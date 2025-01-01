Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
[= ||| все новости группы



*

Graveyard

*



17 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAVEYARD

16 апр 2025 : 		 Новое видео GRAVEYARD

1 окт 2023 : 		 Новый альбом GRAVEYARD доступен для прослушивания

30 сен 2023 : 		 Видео с текстом от GRAVEYARD

5 сен 2023 : 		 Новое видео GRAVEYARD

2 авг 2023 : 		 Новое видео GRAVEYARD

11 май 2018 : 		 Новое видео GRAVEYARD

27 апр 2018 : 		 Трейлер к новому альбому GRAVEYARD

7 апр 2018 : 		 Новое видео GRAVEYARD

3 апр 2018 : 		 Новый альбом GRAVEYARD выйдет весной

18 дек 2017 : 		 GRAVEYARD приступили к записи

27 янв 2017 : 		 GRAVEYARD возвращаются

23 сен 2016 : 		 GRAVEYARD прекратили существование

26 сен 2015 : 		 Новое видео GRAVEYARD

19 сен 2015 : 		 Новая песня GRAVEYARD

27 авг 2015 : 		 SLASH присоединился на сцене к GRAVEYARD

19 авг 2015 : 		 Новое видео GRAVEYARD

5 авг 2015 : 		 Трейлер нового альбома GRAVEYARD

2 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома GRAVEYARD

18 июн 2015 : 		 Новый альбом GRAVEYARD выйдет в сентябре

24 фев 2015 : 		 GRAVEYARD сменили басиста

25 окт 2012 : 		 Новое видео GRAVEYARD

21 сен 2012 : 		 Новое видео GRAVEYARD

12 сен 2012 : 		 Видео с текстом от GRAVEYARD

9 сен 2012 : 		 Новая песня GRAVEYARD

30 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома GRAVEYARD
Показать далее
| - |

|||| 17 авг 2025

Профессиональное видео полного выступления GRAVEYARD



zoom
Профессиональное видео полного выступления GRAVEYARD, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Please Don't
Walk On
Ain't Fit to Live Here
Twice
Cold Love
Uncomfortably Numb
Bird of Paradise
Breathe In Breathe Out
Hisingen Blues
Goliath
From a Hole in the Wall
The Siren




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 99

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом