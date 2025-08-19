Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Новости
Mr. Bungle

19 авг 2025 : MR. BUNGLE хотят, но...

14 окт 2024 : 		 Бывший член MR. BUNGLE сядет навечно

3 июл 2024 : 		 ANDREAS KISSER присоединился на сцене к MR. BUNGLE

1 июл 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к MR. BUNGLE

24 июн 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к MR. BUNGLE

21 май 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к MR. BUNGLE

11 янв 2024 : 		 Бывший участник MR. BUNGLE арестован

20 дек 2023 : 		 Бывший участник MR. BUNGLE разыскивается в связи с исчезновением подруги

7 сен 2023 : 		 MR. BUNGLE открыли тур

25 май 2023 : 		 HANS WAGNER выступил с MR. BUNGLE

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MR. BUNGLE

14 дек 2022 : 		 Участники SEPULTURA присоединились на сцене к MR. BUNGLE

7 окт 2021 : 		 DAVE LOMBARDO поддержал коллегу по MR. BUNGLE

14 июн 2021 : 		 Фрагмент концертного релиза MR. BUNGLE

23 май 2021 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от MR. BUNGLE

27 апр 2021 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет летом

12 ноя 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BUNGLE

25 сен 2020 : 		 Новое видео MR. BUNGLE

13 авг 2020 : 		 Новый релиз MR. BUNGLE выйдет осенью

5 июн 2020 : 		 Первый за 20 лет трек от MR. BUNGLE

24 мар 2020 : 		 MR. BUNGLE перезаписали темы с демо

16 фев 2020 : 		 4К-видео с выступления MR. BUNGLE

12 фев 2020 : 		 Основатель CRO-MAGS присоединился на сцене к MR. BUNGLE

7 фев 2020 : 		 MR. BUNGLE отыграли первое за 20 лет шоу

14 авг 2019 : 		 MR. BUNGLE дадут несколько концертов
MR. BUNGLE хотят, но...



zoom
В недавнем интервью с Dave Lombardo у него спросили, есть ли шансы на новую музыку от MR. BUNGLE:

«Мы пытаемся. Мы стараемся. Мы со Scott Ian очень хотим, чтобы мы больше записывались, сочиняли больше музыки, и мы надеемся, что в конце концов это произойдет. Но гарантий нет».




19 авг 2025
Орион
Mr. Bungle: "Мы тужимся".
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
