MR. BUNGLE хотят, но...



В недавнем интервью с Dave Lombardo у него спросили, есть ли шансы на новую музыку от MR. BUNGLE:



«Мы пытаемся. Мы стараемся. Мы со Scott Ian очень хотим, чтобы мы больше записывались, сочиняли больше музыки, и мы надеемся, что в конце концов это произойдет. Но гарантий нет».







