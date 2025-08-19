×
Mr. Bungle
США
Jazz Rock
Avantgarde Rock
Alternative Metal
Thrash Metal
Funk Metal
Avantgarde Metal
https://www.mrbungle.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/ou818/
19 авг 2025
:
MR. BUNGLE хотят, но...
14 окт 2024
:
Бывший член MR. BUNGLE сядет навечно
3 июл 2024
:
ANDREAS KISSER присоединился на сцене к MR. BUNGLE
1 июл 2024
:
WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к MR. BUNGLE
24 июн 2024
:
WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к MR. BUNGLE
21 май 2024
:
MAX CAVALERA присоединился на сцене к MR. BUNGLE
11 янв 2024
:
Бывший участник MR. BUNGLE арестован
20 дек 2023
:
Бывший участник MR. BUNGLE разыскивается в связи с исчезновением подруги
7 сен 2023
:
MR. BUNGLE открыли тур
25 май 2023
:
HANS WAGNER выступил с MR. BUNGLE
23 май 2023
:
Видео полного выступления MR. BUNGLE
14 дек 2022
:
Участники SEPULTURA присоединились на сцене к MR. BUNGLE
7 окт 2021
:
DAVE LOMBARDO поддержал коллегу по MR. BUNGLE
14 июн 2021
:
Фрагмент концертного релиза MR. BUNGLE
23 май 2021
:
Кавер-версия VAN HALEN от MR. BUNGLE
27 апр 2021
:
Новый релиз MR. BUNGLE выйдет летом
12 ноя 2020
:
Новое видео MR. BUNGLE
23 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза MR. BUNGLE
25 сен 2020
:
Новое видео MR. BUNGLE
13 авг 2020
:
Новый релиз MR. BUNGLE выйдет осенью
5 июн 2020
:
Первый за 20 лет трек от MR. BUNGLE
24 мар 2020
:
MR. BUNGLE перезаписали темы с демо
16 фев 2020
:
4К-видео с выступления MR. BUNGLE
12 фев 2020
:
Основатель CRO-MAGS присоединился на сцене к MR. BUNGLE
7 фев 2020
:
MR. BUNGLE отыграли первое за 20 лет шоу
14 авг 2019
:
MR. BUNGLE дадут несколько концертов
сегодня
MR. BUNGLE хотят, но...
В недавнем интервью с Dave Lombardo у него спросили, есть ли шансы на новую музыку от MR. BUNGLE:
«Мы пытаемся. Мы стараемся. Мы со Scott Ian очень хотим, чтобы мы больше записывались, сочиняли больше музыки, и мы надеемся, что в конце концов это произойдет. Но гарантий нет».
19 авг 2025
Вашингтон Ирвинг
Это Little Big
19 авг 2025
Орион
Mr. Bungle: "Мы тужимся".
просмотров: 342
