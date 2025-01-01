Arts
*

Firewind

*



19 авг 2025 : 		 У FIREWIND есть десять песен

22 июн 2025 : 		 FIREWIND работают над новой пластинкой

14 ноя 2024 : 		 FIREWIND переиздали второй альбом

13 сен 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

27 май 2024 : 		 FIREWIND в Японии

3 мар 2024 : 		 Вскрытие FIREWIND

1 мар 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

9 фев 2024 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

13 янв 2024 : 		 Новое видео FIREWIND

20 ноя 2023 : 		 Видео с текстом FIREWIND

13 окт 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

4 сен 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

21 авг 2023 : 		 Новый альбом FIREWIND готов

15 авг 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

1 июл 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

16 апр 2023 : 		 Лидер FIREWIND хочет успеть до лета

14 мар 2023 : 		 GUS G. исполняет FIREWIND

24 фев 2023 : 		 Новое видео FIREWIND

15 янв 2023 : 		 У FIREWIND уже готов альбом

5 янв 2023 : 		 Концертное видео FIREWIND

31 дек 2022 : 		 Концертное видео FIREWIND

8 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FIREWIND

9 ноя 2022 : 		 Новый альбом FIREWIND выйдет в 2023 году

4 янв 2022 : 		 Видео с выступления FIREWIND

18 ноя 2021 : 		 FIREWIND — о первом за два года концерте
У FIREWIND есть десять песен



zoom
Gus G в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом FIREWIND:

«Да, я уже работаю над следующим альбомом. Мы только что подписали новый контракт на запись. Об этом будет объявлено совсем скоро. И мы очень рады этому. И мы работаем над очень крутым альбомом. Будет концептуальный альбом. Да, я не могу сказать вам, о чем он, но он будет эпическим и масштабным. И я в восторге.

Да, мы даже уже записали барабаны, так что у нас есть 10 новых песен. Мы готовы к работе. Сейчас мы работаем над вокалом, текстами и прочим. И мы нацелились на релиз в следующем году. Я не знаю, когда, но надеюсь, что как можно скорее. [Смеется]»




просмотров: 154

