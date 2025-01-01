сегодня



У FIREWIND есть десять песен



Gus G в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом FIREWIND:



«Да, я уже работаю над следующим альбомом. Мы только что подписали новый контракт на запись. Об этом будет объявлено совсем скоро. И мы очень рады этому. И мы работаем над очень крутым альбомом. Будет концептуальный альбом. Да, я не могу сказать вам, о чем он, но он будет эпическим и масштабным. И я в восторге.



Да, мы даже уже записали барабаны, так что у нас есть 10 новых песен. Мы готовы к работе. Сейчас мы работаем над вокалом, текстами и прочим. И мы нацелились на релиз в следующем году. Я не знаю, когда, но надеюсь, что как можно скорее. [Смеется]»







+0 -0



просмотров: 154

