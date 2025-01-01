Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
[= ||| все новости группы



*

Dark Angel

*



19 авг 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет осенью

5 июл 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о главном уроке музыкальной индустрии

27 июн 2025 : 		 «Тиснул ли Lars партии One у DARK ANGEL?» Отвечает GENE HOGLAN

11 июн 2025 : 		 DARK ANGEL целиком исполнили "Darkness Descends"

9 июн 2025 : 		 Новый альбом DARK ANGEL выйдет до конца года

6 июн 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

27 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Ну и что, что новая пластинка похожа на прошлую»

18 май 2025 : 		 Почему DARK ANGEL так долго ничего не выпускали?

17 май 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «Мы отлично отыграли в Бразилии!»

6 май 2025 : 		 DARK ANGEL выступили без гитариста

15 апр 2025 : 		 Басист DARK ANGEL защищает новую песню

14 апр 2025 : 		 Новая песня DARK ANGEL

8 апр 2025 : 		 Барабанщик DARK ANGEL: «В 2025 альбом будет!»

2 апр 2025 : 		 Обложка нового альбома DARK ANGEL

25 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли две новые песни

24 мар 2025 : 		 DARK ANGEL сыграли новые песни

23 мар 2025 : 		 Тизер нового материала DARK ANGEL

13 мар 2025 : 		 DARK ANGEL обещают сыграть новые песни

26 июл 2024 : 		 DARK ANGEL приступили к записи

28 май 2024 : 		 Будет ли новый DARK ANGEL?

23 сен 2023 : 		 GENE HOGLAN о новом DARK ANGEL

18 июл 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

7 июл 2023 : 		 DARK ANGEL полны надежды

21 май 2023 : 		 Барабанщик DARK ANGEL о смерти Джима Дуркина

18 апр 2023 : 		 Видео с выступления DARK ANGEL

2 апр 2023 : 		 DARK ANGEL отыграют концерты в память о Джиме Дуркине
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом DARK ANGEL выйдет осенью



zoom
DARK ANGEL сообщили о том, что их первая за 34 года студийная пластинка, получившая название "Extinction Level Event", выйдет в цифровом варианте пятого сентября на Reversed Records. Физические варианты альбома будут доступны с 15 сентября:

01. Extinction Level Event
02. Circular Firing Squad
03. Woke Up To Blood
04. Apex Predator
05. Sea Of Heads
06. Atavistic
07. Scaler Weaponry
08. Scarface The Room
09. E Pluribus Nemo
10. Terror Construct
11. Extraction Tactics




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 212

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом