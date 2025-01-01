Новый альбом DARK ANGEL выйдет осенью

DARK ANGEL сообщили о том, что их первая за 34 года студийная пластинка, получившая название "Extinction Level Event", выйдет в цифровом варианте пятого сентября на Reversed Records. Физические варианты альбома будут доступны с 15 сентября:
01. Extinction Level Event
02. Circular Firing Squad
03. Woke Up To Blood
04. Apex Predator
05. Sea Of Heads
06. Atavistic
07. Scaler Weaponry
08. Scarface The Room
09. E Pluribus Nemo
10. Terror Construct
11. Extraction Tactics
