Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
19 авг 2025 : 		 Вокалист CROWBAR: «Посадите меня на стул, и мы будем зажигать!»

9 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN выступил сидя

7 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN будет выступать сидя на концертах CROWBAR

13 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

2 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

25 фев 2022 : 		 Новое видео CROWBAR

21 фев 2022 : 		 Вокалист CROWBAR: «Не фанат вакцины, но укололся»

10 дек 2021 : 		 Новое видео CROWBAR

24 мар 2021 : 		 Альбом CROWBAR вышел на виниле

5 фев 2021 : 		 Новый стрим от CROWBAR

29 сен 2020 : 		 Новый стрим от CROWBAR

17 май 2020 : 		 Гитарист CROWBAR «очень доволен» новым альбомом

13 фев 2020 : 		 Новый материал CROWBAR получается отличным

7 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CROWBAR

12 июл 2019 : 		 Видео с выступления CROWBAR

7 июл 2018 : 		 Из CROWBAR вновь ушел басист

28 дек 2017 : 		 Вокалист CROWBAR о смерти Лемми

1 ноя 2016 : 		 Новое видео CROWBAR

20 окт 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

29 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

2 сен 2016 : 		 Новая песня CROWBAR

30 авг 2016 : 		 Обложка нового альбома CROWBAR

24 авг 2016 : 		 Новый альбом CROWBAR выйдет осенью

20 авг 2016 : 		 Взяла ли METALLICA идею оформления у CROWBAR?

19 июл 2016 : 		 Видео с выступления CROWBAR

14 июн 2016 : 		 JEFF GOLDEN был уволен из CROWBAR
Вокалист CROWBAR: «Посадите меня на стул, и мы будем зажигать!»



Kirk Windstein в недавнем интервью отреагировал на замечание о том, что "похоже, его положение никак не повлияло на концерты":

«Это отстой, но в то же время, что еще остается? Я физически не могу... Я ходил на иглоукалывание в понедельник в Атланте, и мне нужно сделать МРТ. У нас совсем нет выходных. Более того, три шоу — у нас утреннее шоу. У нас два шоу в один день. Так что, когда я вернусь домой, я сделаю МРТ, чтобы официально определить, что это грыжа диска, но мой мануальный терапевт и акупунктурист оба сказали, что это именно она, то есть настоящий радикулит; вот что его вызывает. Поэтому я должен разобраться с этим, когда вернусь домой, а там посмотрим. Но очень трудно не давить на себя. Я имею в виду, что это не влияет на мою игру и пение, хотя, скажу я вам, петь сидя очень трудно. Ты не можешь использовать свою диафрагму. У меня очень грудной голос, но я пою и с помощью диафрагмы. Но знаете что? Это работает. Поклонники полностью принимают это. Они благодарны мне за то, что я не отменил выступление и не сказал: "К черту. Я не могу". Мне нужна помощь, чтобы подняться на сцену и сойти с нее, но посадите меня на стул, и мы будем зажигать, чувак!»




19 авг 2025
m
mohnatiy
Че он как лох иглоукалывается. Надо к гомеопату идти!
19 авг 2025
gravitgroove
"есть два стула..."
19 авг 2025
J
Jack of Diamonds
gravitgroove, и на одном из них сидит Фрипп
19 авг 2025
N
Nepalcev
gravitgroove, "Пасиба, я пищьком пастаю..."))
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
