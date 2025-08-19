сегодня



Вокалист CROWBAR: «Посадите меня на стул, и мы будем зажигать!»



Kirk Windstein в недавнем интервью отреагировал на замечание о том, что "похоже, его положение никак не повлияло на концерты":



«Это отстой, но в то же время, что еще остается? Я физически не могу... Я ходил на иглоукалывание в понедельник в Атланте, и мне нужно сделать МРТ. У нас совсем нет выходных. Более того, три шоу — у нас утреннее шоу. У нас два шоу в один день. Так что, когда я вернусь домой, я сделаю МРТ, чтобы официально определить, что это грыжа диска, но мой мануальный терапевт и акупунктурист оба сказали, что это именно она, то есть настоящий радикулит; вот что его вызывает. Поэтому я должен разобраться с этим, когда вернусь домой, а там посмотрим. Но очень трудно не давить на себя. Я имею в виду, что это не влияет на мою игру и пение, хотя, скажу я вам, петь сидя очень трудно. Ты не можешь использовать свою диафрагму. У меня очень грудной голос, но я пою и с помощью диафрагмы. Но знаете что? Это работает. Поклонники полностью принимают это. Они благодарны мне за то, что я не отменил выступление и не сказал: "К черту. Я не могу". Мне нужна помощь, чтобы подняться на сцену и сойти с нее, но посадите меня на стул, и мы будем зажигать, чувак!»







