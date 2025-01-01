сегодня



Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC



За несколько часов до трансляции документального часового фильма "Ozzy Osbourne: Coming Home" BBC сняли его из расписания. Представитель BBC заявил:



«Фильм действительно был убран из трансляции и мы сообщим детали новой трансляции в соответствующее время».







