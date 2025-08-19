Arts
| - |

|||| 18 авг 2025

Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»



zoom
Mat Sinner в недавнем интервью посетовал, что из-за сложностей получения виз многие европейские артисты вынуждены отменять выступления в США:

«Я надеюсь, что так называемые лидеры, которые иногда оказываются почти преступниками или таковыми являются, соберут все свое дерьмо и дадут нам шанс на мирное будущее.

Возьмите PRIMAL FEAR — все спрашивают: «Почему бы вам не приехать в Америку?». В прошлом мы отыграли семь туров по Америке. Это никогда не было проблемой. Все было круто. И вот теперь вы слышите сообщения о том, что многим европейским группам, даже имеющим рабочие визы, не разрешили въехать в США. Иммиграционная служба сказала «нет». Так что все эти расходы: адвокаты, виза, социальное обеспечение, перелеты, оплата автобуса по высшему тарифу и все прочее - как можно рисковать и гробить группу, не имея подтверждений того, что ты можешь въехать в страну и отыграть тур? И это так нелепо. Так что, конечно, если фанат из Техаса пишет: «Почему бы вам не приехать в Техас?». Да. Извини, парень. Это не наша проблема. Это твоя проблема».

После того как ведущий отметил, что для такой группы, как PRIMAL FEAR, гастроли в США «крайне необходимы», учитывая, что Америка — один из крупнейших рынков для хэви-металла в мире, Sinner сказал:

«В данных обстоятельствах это не так уж и важно. Так что, извините, но мне по**й. Если ситуация настолько сложная и непонятная, что, например, немецкая группа вкладывает кучу денег, прежде чем приехать в Америку, а потом не может попасть в страну и провести тур из-за каких-то — неважно каких — обстоятельств, которые им не нравятся, или еще чего, то это просто, на мой взгляд, неправильный путь. Американская группа может приехать в Германию — им не нужна виза, им ничего не нужно, они могут играть свои концерты, зарабатывать деньги, возвращаться в Америку. Никаких проблем. А у нас, например, [они] сказали про следующий чемпионат мира по футболу [чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году] в Америке, да, люди могут приехать, но они должны немедленно уехать. Да, какого хрена? Это что, приветствие для всего мира? Нет — нет, нет, нет, нет, нет, нет. Мне это не нравится. И мне жаль всех наших фанатов, а у нас их много — Америка вторая по продажам наших альбомов страна. Так что мне жаль всех фанатов, но в данных обстоятельствах это слишком рискованно для нас с финансовой точки зрения. Я надеюсь, что настанут другие времена».

Рабочие визы категорий P и O выдаются гастролирующим артистам, прежде чем они смогут отправиться в турне по США. Виза категории P выдается артистам, приезжающим в США временно. Эти визы могут продлеваться на время гастролей или на срок от 12 месяцев и более. Неиммиграционная классификация категории O Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) включает в себя заветную визу O-1B, которая распространяется на людей с выдающимися способностями в области искусства или выдающимися достижениями в кино- и телеиндустрии. По сообщениям, стоимость таких виз выросла с 460 долларов до более чем 1615 долларов за одно заявление. Сам визовый сбор может обойтись в более чем 3000 долларов США в зависимости от того, решит ли организатор мероприятия включить плату за ускоренное рассмотрение заявления или наймет адвоката для отслеживания бумажной работы. USCIS объяснила, что дополнительные средства позволят покрыть операционные расходы и улучшить сроки рассмотрения заявок. Однако иммиграционные юристы утверждают, что сроки рассмотрения заявок фактически увеличились, что усложняет планирование гастролей в США для артистов. По сообщениям, больше всего от изменений пострадали небольшие группы.




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 авг 2025
Red One
"...мы занимаем второе место в списке самых продаваемых альбомов в мире в Америке..."

Первое место занимает Anvil, если чё
19 авг 2025
Alice Malign
Red One, перевод кривой. Имеется в виду, что в разрезе стран США у группы на втором месте по продажам альбомов. На первом Германия, я так понимаю.
19 авг 2025
Darkside.ru Member
B
Blindman
Alice Malign, я сначала подумал, что они вторые из немцев по продажам в США, но твое логичнее, да
