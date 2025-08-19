Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»

Mat Sinner в недавнем интервью посетовал, что из-за сложностей получения виз многие европейские артисты вынуждены отменять выступления в США:
«Я надеюсь, что так называемые лидеры, которые иногда оказываются почти преступниками или таковыми являются, соберут все свое дерьмо и дадут нам шанс на мирное будущее.
Возьмите PRIMAL FEAR — все спрашивают: «Почему бы вам не приехать в Америку?». В прошлом мы отыграли семь туров по Америке. Это никогда не было проблемой. Все было круто. И вот теперь вы слышите сообщения о том, что многим европейским группам, даже имеющим рабочие визы, не разрешили въехать в США. Иммиграционная служба сказала «нет». Так что все эти расходы: адвокаты, виза, социальное обеспечение, перелеты, оплата автобуса по высшему тарифу и все прочее - как можно рисковать и гробить группу, не имея подтверждений того, что ты можешь въехать в страну и отыграть тур? И это так нелепо. Так что, конечно, если фанат из Техаса пишет: «Почему бы вам не приехать в Техас?». Да. Извини, парень. Это не наша проблема. Это твоя проблема».
После того как ведущий отметил, что для такой группы, как PRIMAL FEAR, гастроли в США «крайне необходимы», учитывая, что Америка — один из крупнейших рынков для хэви-металла в мире, Sinner сказал:
«В данных обстоятельствах это не так уж и важно. Так что, извините, но мне по**й. Если ситуация настолько сложная и непонятная, что, например, немецкая группа вкладывает кучу денег, прежде чем приехать в Америку, а потом не может попасть в страну и провести тур из-за каких-то — неважно каких — обстоятельств, которые им не нравятся, или еще чего, то это просто, на мой взгляд, неправильный путь. Американская группа может приехать в Германию — им не нужна виза, им ничего не нужно, они могут играть свои концерты, зарабатывать деньги, возвращаться в Америку. Никаких проблем. А у нас, например, [они] сказали про следующий чемпионат мира по футболу [чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году] в Америке, да, люди могут приехать, но они должны немедленно уехать. Да, какого хрена? Это что, приветствие для всего мира? Нет — нет, нет, нет, нет, нет, нет. Мне это не нравится. И мне жаль всех наших фанатов, а у нас их много — Америка вторая по продажам наших альбомов страна. Так что мне жаль всех фанатов, но в данных обстоятельствах это слишком рискованно для нас с финансовой точки зрения. Я надеюсь, что настанут другие времена».
Рабочие визы категорий P и O выдаются гастролирующим артистам, прежде чем они смогут отправиться в турне по США. Виза категории P выдается артистам, приезжающим в США временно. Эти визы могут продлеваться на время гастролей или на срок от 12 месяцев и более. Неиммиграционная классификация категории O Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) включает в себя заветную визу O-1B, которая распространяется на людей с выдающимися способностями в области искусства или выдающимися достижениями в кино- и телеиндустрии. По сообщениям, стоимость таких виз выросла с 460 долларов до более чем 1615 долларов за одно заявление. Сам визовый сбор может обойтись в более чем 3000 долларов США в зависимости от того, решит ли организатор мероприятия включить плату за ускоренное рассмотрение заявления или наймет адвоката для отслеживания бумажной работы. USCIS объяснила, что дополнительные средства позволят покрыть операционные расходы и улучшить сроки рассмотрения заявок. Однако иммиграционные юристы утверждают, что сроки рассмотрения заявок фактически увеличились, что усложняет планирование гастролей в США для артистов. По сообщениям, больше всего от изменений пострадали небольшие группы.
