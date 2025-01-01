Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
[= ||| все новости группы



*

Firehouse

*



19 авг 2025 : 		 FIREHOUSE и TRIXTER почтили память Оззи

18 июн 2025 : 		 FIREHOUSE исполнили новую песню

1 июн 2025 : 		 Вокалист FIREHOUSE доволен новым треком

27 май 2025 : 		 Новая песня FIREHOUSE

9 июн 2024 : 		 FIREHOUSE выступили с новым вокалистом

23 май 2024 : 		 FIREHOUSE нашли вокалиста

2 май 2024 : 		 STRYPER почтили память вокалиста FIREHOUSE

21 апр 2024 : 		 Дочка вокалиста FIREHOUSE спела с группой

13 апр 2024 : 		 TESLA почтили память вокалиста FIREHOUSE

8 апр 2024 : 		 Умер вокалист FIREHOUSE

27 сен 2023 : 		 Вокалист FIREHOUSE готовится к операции

13 авг 2021 : 		 Вокалисту FIREHOUSE сделают операцию

23 июл 2021 : 		 FIREHOUSE выступили с вокалистом LAST IN LINE

1 авг 2019 : 		 Гитарист FIREHOUSE присоединился к LITA FORD

16 май 2015 : 		 Новое видео гитариста FIREHOUSE

19 июн 2013 : 		 Видео гитариста FIREHOUSE

24 мар 2013 : 		 Гитарист FIREHOUSE выпустил сборник кавер-версий

11 янв 2012 : 		 Участники FIREHOUSE вернули к жизни MAXX WARRIOR...

22 ноя 2011 : 		 Участники FIREHOUSE реформируют MAXX WARRIOR на одно шоу

20 дек 2010 : 		 Вокалист FIREHOUSE выпустил рождественский сингл
| - |

|||| сегодня

FIREHOUSE и TRIXTER почтили память Оззи



zoom
FIREHOUSE и TRIXTER в память об Оззи Осборне исполнили композицию Crazy Train на выступлении 16 августа в West Herr Riviera Theatre, North Tonawanda, New York — видео доступно ниже.






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом