JOE PERRY исполнил классику AEROSMITH с участниками BLACK CROWES, STONE TEMPLE PILOTS
Видео с выступления THE JOE PERRY PROJECT, состоявшегося 16 августа в Торонто, доступно для просмотра ниже. На этом выступлении к нему присоединились Brad Whitford (guitar) и Buck Johnson (keys) из AEROSMITH, Chris Robinson (vocals) из THE BLACK CROWES, Robert DeLeo (bass) из STONE TEMPLE PILOTS и Jason Sutter:
01. Let The Music Do The Talking
02. My Fist Your Face (AEROSMITH song)
03. Mama Kin (AEROSMITH song)
04. East Coast, West Coast
05. Get The Lead Out / Heartbreaker
06. Twice As Hard (THE BLACK CROWES song)
07. Fortunate One (Joe Perry song)
08. Interstate Love Song (STONE TEMPLE PILOTS song)
09. Combination (AEROSMITH song)
10. Get It Up (AEROSMITH song)
11. Vasoline (STONE TEMPLE PILOTS song)
12. Won't Let Me Go (Joe Perry song)
13. Jealous Again (THE BLACK CROWES song)
14. Bright Light Fright (AEROSMITH song)
15. Last Child (AEROSMITH song)
16. Chip Away The Stone (Richard Supa Cover)
17. Draw The Line (AEROSMITH song)
Encore:
18. The Train Kept A-Rollin' (Tiny Bradshaw cover)
19. Walk This Way (AEROSMITH song)
