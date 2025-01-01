Arts
18 авг 2025 : 		 JOE PERRY исполнил классику AEROSMITH с участниками BLACK CROWES, STONE TEMPLE PILOTS

13 окт 2024 : 		 STEVE PERRY переиздает альбом

4 май 2023 : 		 JOE PERRY — о взаимоотношениях со STEVEN'ом TYLER'ом: «Всё как нельзя лучше»

19 апр 2023 : 		 Видео с первого концерта THE JOE PERRY PROJECT

12 апр 2023 : 		 JOE PERRY готовит новый альбом

25 июл 2022 : 		 JOE PERRY и GARY CHERONE исполнили AEROSMITH и LED ZEPPELIN

6 июл 2022 : 		 Гитарист AEROSMITH не согласен с мнением, что рок мёртв

30 апр 2022 : 		 JOE PERRY продал дом

3 апр 2022 : 		 JOE PERRY — о проблемах со здоровьем в 2016 году

1 мар 2022 : 		 JOE PERRY нашел покупателя

11 окт 2021 : 		 JOE PERRY продаёт дом

21 ноя 2018 : 		 JOE PERRY отменил тур

18 ноя 2018 : 		 JOE PERRY выписан из больницы

15 ноя 2018 : 		 JOE PERRY чувствует себя хорошо

11 ноя 2018 : 		 JOE PERRY попал в больницу

10 ноя 2018 : 		 Новое видео JOE PERRY

31 июл 2018 : 		 Новое видео JOE PERRY

24 апр 2018 : 		 JOE PERRY выступил с участниками AEROSMITH, GUNS N' ROSES, EXTREME

18 янв 2018 : 		 SLASH, JOHNNY DEPP, CHRIS ROBINSON присоединились на сцене к JOE PERRY

13 янв 2018 : 		 Музыканты CHEAP TRICK, STONE TEMPLE PILOTS, EXTREME присоединились к JOE PERRY

10 дек 2017 : 		 Новая песня JOE PERRY

28 окт 2016 : 		 JOE PERRY получит награду Les Paul

24 окт 2016 : 		 JOE PERRY в 'Hell's Kitchen'

27 сен 2016 : 		 JOE PERRY завершил работу над сольным альбомом

21 июл 2016 : 		 Падение JOE PERRY было спровоцировано обезвоживанием и усталостью

16 июл 2016 : 		 JOE PERRY выписан из больницы
JOE PERRY исполнил классику AEROSMITH с участниками BLACK CROWES, STONE TEMPLE PILOTS



Видео с выступления THE JOE PERRY PROJECT, состоявшегося 16 августа в Торонто, доступно для просмотра ниже. На этом выступлении к нему присоединились Brad Whitford (guitar) и Buck Johnson (keys) из AEROSMITH, Chris Robinson (vocals) из THE BLACK CROWES, Robert DeLeo (bass) из STONE TEMPLE PILOTS и Jason Sutter:

01. Let The Music Do The Talking
02. My Fist Your Face (AEROSMITH song)
03. Mama Kin (AEROSMITH song)
04. East Coast, West Coast
05. Get The Lead Out / Heartbreaker
06. Twice As Hard (THE BLACK CROWES song)
07. Fortunate One (Joe Perry song)
08. Interstate Love Song (STONE TEMPLE PILOTS song)
09. Combination (AEROSMITH song)
10. Get It Up (AEROSMITH song)
11. Vasoline (STONE TEMPLE PILOTS song)
12. Won't Let Me Go (Joe Perry song)
13. Jealous Again (THE BLACK CROWES song)
14. Bright Light Fright (AEROSMITH song)
15. Last Child (AEROSMITH song)
16. Chip Away The Stone (Richard Supa Cover)
17. Draw The Line (AEROSMITH song)

Encore:

18. The Train Kept A-Rollin' (Tiny Bradshaw cover)
19. Walk This Way (AEROSMITH song)




просмотров: 70

