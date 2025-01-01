Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 54
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 54
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
[= ||| все новости группы



*

Stephen Pearcy

*



18 авг 2025 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI

12 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился к STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI

6 май 2025 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI

10 апр 2025 : 		 STEPHEN PEARCY о концертах с WARREN DEMARTINI

8 апр 2025 : 		 STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI отыграли первое шоу

30 мар 2025 : 		 STEPHEN PEARCY обещает сюрпризы

2 фев 2025 : 		 STEPHEN PEARCY о термине "hair metal": «Забавный он!»

4 янв 2025 : 		 STEPHEN PEARCY исполнил недавно выпущенный трек RATT

26 окт 2024 : 		 Видео полного выступления STEPHEN PEARCY

13 сен 2024 : 		 STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!»

30 авг 2024 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

12 авг 2024 : 		 STEPHEN PEARCY о "волосатом митОле"

2 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления STEPHEN PEARCY

7 июл 2024 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к STEPHEN PEARCY

4 янв 2024 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнил дебютный альбом RATT

20 дек 2023 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнит дебютный альбом RATT

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

14 сен 2023 : 		 STEPHEN PEARCY выбрал 5 пластинок для необитаемого острова

10 июл 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

4 июл 2023 : 		 Вокалист RATT не считает гранж виновным в кончине эпохи глэма

22 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике

17 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT

8 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги

14 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»

8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI



zoom
STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI отыграли 16 августа в Silver Creek Event Center at Four Winds, New Buffalo, Michigan — видео доступно ниже:

01. Wanted Man (RATT song)
02. Slip Of The Lip (RATT song)
03. Lovin' You's A Dirty Job (RATT song)
04. Nobody Rides For Free (RATT song)
05. I Want A Woman (RATT song)
06. I'm Insane (RATT song)
07. Givin' Yourself Away (RATT song)
08. Way Cool Jr. (RATT song)
09. Lack Of Communication (RATT song)
10. Lay It Down (RATT song)
11. You're In Love (RATT song)
12. Back For More (RATT song)

Encore:

13. Round And Round (RATT song)






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 70

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом