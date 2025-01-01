сегодня



Видео с выступления STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI



STEPHEN PEARCY и WARREN DEMARTINI отыграли 16 августа в Silver Creek Event Center at Four Winds, New Buffalo, Michigan — видео доступно ниже:



01. Wanted Man (RATT song)

02. Slip Of The Lip (RATT song)

03. Lovin' You's A Dirty Job (RATT song)

04. Nobody Rides For Free (RATT song)

05. I Want A Woman (RATT song)

06. I'm Insane (RATT song)

07. Givin' Yourself Away (RATT song)

08. Way Cool Jr. (RATT song)

09. Lack Of Communication (RATT song)

10. Lay It Down (RATT song)

11. You're In Love (RATT song)

12. Back For More (RATT song)



Encore:



13. Round And Round (RATT song)











просмотров: 70

