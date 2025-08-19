сегодня



BRUCE DICKINSON планирует живую запись



BRUCE DICKINSON в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о своих сольных выступлениях в Америке, которые стартуют уже 22 августа:



«Мы дали три разогревочных концерта в Калифорнии в апреле 2024 года, а затем отправились в Бразилию, где дали несколько концертов, а потом вернулись в Европу и выступили на фестивалях, а также устроили сольные концерты. Всё прошло потрясающе. Реакция в Европе была великолепной. Так что промоутеры сейчас все готовятся к 2027 году, к новому сольному альбому, новому туру и всему прочему. Я думаю: "Хорошо, всё отлично". Но в США у нас ещё есть незавершенные дела. Так что да, я должен приехать и хотя бы показать сольную группу, рассказать о ней, посмотреть на реакцию людей. Потому что я знаю, как устроен мир сейчас: люди хотят увидеть, а потом уже будут это обсуждать. И люди, которые не пошли на концерт, надеюсь, услышат от своих друзей: "Ты должен был там быть". Но так и строится карьера, не так ли? Это старая школа, но так и строится карьера. Я не буду искать свою аудиторию в TikTok. Это точно».



После того как ведущий отметил, что «удивительно», что Bruce всё ещё имеет стремление и амбиции создать свою сольную группу на этом этапе своей жизни и карьеры:



«Я не из тех, кто пытается выполнить невозможную миссию, но я думаю, что нужно дать всему этому шанс, особенно если ты любишь то, что делаешь, и считаешь, что музыка того стоит. Тогда это не будет бременем в твоей жизни. Нужно просто приложить усилия. А группа просто невероятная. Они зажигают».



Dickinson также рассказал о своих планах по выпуску новой сольной музыки после выхода своего последнего сольного альбома «The Mandrake Project», который появился в марте 2024 года:



«Мы собираемся записать новый альбом — точнее, мы запишем новый альбом в январе следующего года здесь, в Лос-Анджелесе. Так что это отличный способ закрепить в группе нужный настрой. На самом деле мы были в студии буквально вчера, три или четыре дня, обновляя демо-версии, которые мы создали с помощью драм-машин и тому подобного. Теперь мы сделали их с участием всей группы, и это выводит песни на новый уровень для нового альбома».



На вопрос, будет ли его следующий сольный альбом «концептуальным», как «The Mandrake Project», он ответил:



«"Mandrake" был своего рода полуконцептуальным. Он был концептуальным скорее в визуальном плане, чем в музыкальном. В музыке были элементы, связанные с комиксом. И мы недавно первую книгу из первых четырёх эпизодов комикса. Так что люди могут всё это приобрести, и в этом есть некоторая основательность. Они могут посмотреть на это и сказать: "Да, я понимаю, о чём это всё". Но альбомы всегда должны быть самостоятельными единицами. И у нас есть 18 треков для альбома. Мы не будем записывать 18 треков, но я думаю, что мы, вероятно, остановились на девяти-десяти-одиннадцати из них, и все они являются абсолютными хитами, а насчёт остальных мы посмотрим, как всё пойдет и что из этого получится. Но группа в отличной форме».



Что касается того, что фанаты могут ожидать услышать на его следующем сольном альбоме, Bruce сказал:



«Это будет альбом с другим настроением, потому что он будет записан вживую. "Mandrake" был немного похож на сшивание монстра Франкенштейна, потому что это были вещи из 2014 года, а затем вещи после COVID, и всё это было склеено вместе. Так что в плане звука получилось немного беспорядочно».



Он также более подробно рассказал о сет-листе североамериканского турне «The Mandrake Project Live 2025»:



«Мы сыграем одну песню IRON MAIDEN. Мы подготовим пару таких песен. Но будем исполнять одну на каждом концерте. Одна из них будет "Revelations". Причина в том, что в середине тура мы едем на один концерт в Бразилию, где будет 40-летие моего первого визита в Бразилию с IRON MAIDEN. Концерт будет в Сан-Паулу, на большом фестивале под названием The Town. "Revelations" — это действительно знаковая песня, потому что именно во время её исполнения я разбил голову гитарой, и кровь текла по моему лицу, что было на обложке всех газет в Бразилии на следующий день после фестиваля Rock In Rio в 1985 году».



На вопрос ведущего о том, как он разбил себе голову, Bruce ответил:



«Я играл на гитаре в начале песни "Revelations" во время того тура. И я был очень зол на звукорежиссёра, потому что мониторы звучали ужасно, всё было неорганизованно и так далее. А это был самый масштабный концерт в нашей жизни. Так что я махнул ему рукой. А потом я снял гитару, и снял её так неловко, что край гитары ударил меня по носу и разбил мне голову. И я истекал кровью из раны на голове, было очень жарко, так что это выглядело впечатляюще — много крови. И всё это транслировалось по национальному телевидению — как я истекал кровью. И бразильцы совершенно сошли с ума. Вся Южная Америка увидела это и сказала: "О Боже. Он истекает кровью во имя своего искусства". И Rod, наш менеджер, подошёл, а я пытался вытереть кровь. Подошел роуди и сказал: "Нет. Rod говорит, можешь надавить и сделать так, чтобы кровь текла ещё больше? Это выглядит потрясающе на камеры". Так что до сих пор, когда вы говорите об этой песне и этом фестивале в Бразилии, они говорят об этом образе и этом моменте, который стал образом этого фестиваля. Это произошло во время исполнения этой песни. Так что когда исполняется эта песня, она имеет дополнительное значение и вес там. Но это довольно длинная композиция. У нас есть и другие песни в репертуаре, которые мы могли бы исполнить из нашего собственного репертуара. Я присмотрел ещё одну песню IRON MAIDEN, которую никогда не исполняли».







