сегодня



CORROSION OF CONFORMITY: «Это одна из самых важных наших записей»



CORROSION OF CONFORMITY опубликовали фото Woody Weatherman и Pepper Keenan'a и сопроводили это таким текстом:



«Для всех вольнодумцев и любителей пива... Woody и Pepper только что закончили работу над одной из самых значимых и мощных записей, в которых мы когда-либо принимали участие. Это было бы невозможно без мастерства всех тех, кто присоединился к этому каравану, который все еще движется по горячим следам. Stanton Moore, Bobby Rock и Mr. Warren Riker между колонками и никогда не просил нас сделать потише... теперь он отправился в Миксленд. Есть много других людей, без которых это было бы невозможно, и которые не будут забыты. Это то, что было в нашей голове в течение трех лет, и сегодня мы можем сказать, что это больше не наше.



Спасибо всем... увидимся на горизонте.



О да... Это двойной альбом.



НАВСЕГДА УСИЛЕННЫЙ. COC»











