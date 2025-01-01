Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 54
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Ozzy Osbourne

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи

1 авг 2025 : 		 Оззи Осборн был похоронен на территории своего особняка

31 июл 2025 : 		 Alex Skolnick почтил память Оззи

31 июл 2025 : 		 DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи

30 июл 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи

29 июл 2025 : 		 Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду
STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи



Видео с выступления AC/DZ, в состав которой входят singer Steve "Zetro" Souza и Will Carroll, доступно для просмотра ниже.






просмотров: 129

