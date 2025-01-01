сегодня



Профессиональное видео полного выступления THE HALO EFFECT



Профессиональное видео полного выступления THE HALO EFFECT, состоявшегося в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:



Feel What I Believe

In Broken Trust

The Needless End

Detonate

Conditional

Cruel Perception

A Truth Worth Lying For

Become Surrender

What We Become

Between Directions

Gateways

Last of Our Kind

Shadowminds







просмотров: 289

