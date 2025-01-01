Профессиональное видео полного выступления THE HALO EFFECT
Профессиональное видео полного выступления THE HALO EFFECT, состоявшегося в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
Feel What I Believe
In Broken Trust
The Needless End
Detonate
Conditional
Cruel Perception
A Truth Worth Lying For
Become Surrender
What We Become
Between Directions
Gateways
Last of Our Kind
Shadowminds
