сегодня



Вокалист BLACK VEIL BRIDES о новом треке



ANDY BIERSACK в недавнем интервью рассказал, что послужило вдохновением для композиции "Hallelujah":



«Я вырос католиком, и это отражается во многих моих текстах, и так было всегда. Я не практикую, но всякий раз, когда ты растешь в какой-либо религиозной среде, хорошее и плохое просачивается внутрь. И я ходил в католическую школу, и у меня были негативные стороны этого, а потом у меня были родственники, которые практиковали подобное и это было очень позитивным моментом в их жизни. И поэтому в некотором смысле я ничего не могу поделать, но тема находит отражение в моих текстах.



Это не религиозная песня, но ее содержание таково, что я словно вижу, как развиваются культурные события, и в ней есть что-то почти религиозно-фанатичное, где все, будь то идеологические разговоры или что-то еще, всегда рассматривается с той точки зрения, что это глубоко укоренившееся убеждение и у вас не может быть никаких точек соприкосновения с ним».



Он также рассказал о новом альбоме:



«За годы я записал много концептуальных альбомов, и этот, пожалуй, я бы назвал тематическим, поскольку в нем нет всеобъемлющего повествования. Это не антиутопический мир с персонажем-супергероем или чем-то в этом роде. Я смотрю на все с точки зрения различных историй об идее мести, о том, что у тебя есть что-то вроде чувства вины и о том, как это проявляется. Таким образом, трек-лист и сама пластинка отражают разные версии подобных переживаний и в некотором смысле говорят о тщетности постоянного ощущения этого состояния. Но это просто правда моей жизни.



С тех пор как мне исполнилось 16 лет и я основал группу, я всегда был кем-то вроде аутсайдера. Мы никогда не были любимцами какой-либо сцены. И вам нужно только ввести наше имя в Интернете, чтобы увидеть людей, которые решили, что мы — худшее, что когда-либо случалось с музыкой, или, наоборот, величайшее, и такого рода борьба в этой двойственности — это то, что всегда оказывало влияние на то, что мы делаем. У меня на плече написано слово "месть". Это своего рода обезьянка, которую я ношу с собой на спине. И по сути, этот альбом посвящен этим идеям, будь то проявление безумия или группового мышления, будь то предательство друга, гнев, который ты испытываешь по отношению к людям, которые в тебя не верят, и так далее, и тому подобное, все эти идеи и... то, как они проявляются, — вот как рождались тексты для нового альбома».







+0 -0



просмотров: 30

