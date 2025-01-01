Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
[= ||| все новости группы



*

Black Veil Brides

*



20 авг 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о новом треке

8 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES

17 июл 2025 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

5 июл 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES записали альбом

6 янв 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES хвалит альбом MÖTLEY CRÜE

8 сен 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES об опыте разогрева MÖTLEY CRÜE

3 сен 2024 : 		 Как BLACK VEIL BRIDES хотели повторить одноименный альбом METALLICA

17 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»

11 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Почти все ссутся озвучить свое мнение»

3 июн 2024 : 		 Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?

26 апр 2024 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

10 ноя 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES работают над новой музыкой

11 сен 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY: ремикс

9 июн 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY

22 фев 2023 : 		 Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES

17 ноя 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

12 окт 2022 : 		 Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

13 май 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

4 апр 2022 : 		 У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски

6 фев 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена

27 янв 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого

28 дек 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»

30 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK VEIL BRIDES

13 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

22 июл 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист BLACK VEIL BRIDES о новом треке



zoom
ANDY BIERSACK в недавнем интервью рассказал, что послужило вдохновением для композиции "Hallelujah":

«Я вырос католиком, и это отражается во многих моих текстах, и так было всегда. Я не практикую, но всякий раз, когда ты растешь в какой-либо религиозной среде, хорошее и плохое просачивается внутрь. И я ходил в католическую школу, и у меня были негативные стороны этого, а потом у меня были родственники, которые практиковали подобное и это было очень позитивным моментом в их жизни. И поэтому в некотором смысле я ничего не могу поделать, но тема находит отражение в моих текстах.

Это не религиозная песня, но ее содержание таково, что я словно вижу, как развиваются культурные события, и в ней есть что-то почти религиозно-фанатичное, где все, будь то идеологические разговоры или что-то еще, всегда рассматривается с той точки зрения, что это глубоко укоренившееся убеждение и у вас не может быть никаких точек соприкосновения с ним».

Он также рассказал о новом альбоме:

«За годы я записал много концептуальных альбомов, и этот, пожалуй, я бы назвал тематическим, поскольку в нем нет всеобъемлющего повествования. Это не антиутопический мир с персонажем-супергероем или чем-то в этом роде. Я смотрю на все с точки зрения различных историй об идее мести, о том, что у тебя есть что-то вроде чувства вины и о том, как это проявляется. Таким образом, трек-лист и сама пластинка отражают разные версии подобных переживаний и в некотором смысле говорят о тщетности постоянного ощущения этого состояния. Но это просто правда моей жизни.

С тех пор как мне исполнилось 16 лет и я основал группу, я всегда был кем-то вроде аутсайдера. Мы никогда не были любимцами какой-либо сцены. И вам нужно только ввести наше имя в Интернете, чтобы увидеть людей, которые решили, что мы — худшее, что когда-либо случалось с музыкой, или, наоборот, величайшее, и такого рода борьба в этой двойственности — это то, что всегда оказывало влияние на то, что мы делаем. У меня на плече написано слово "месть". Это своего рода обезьянка, которую я ношу с собой на спине. И по сути, этот альбом посвящен этим идеям, будь то проявление безумия или группового мышления, будь то предательство друга, гнев, который ты испытываешь по отношению к людям, которые в тебя не верят, и так далее, и тому подобное, все эти идеи и... то, как они проявляются, — вот как рождались тексты для нового альбома».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 30

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом