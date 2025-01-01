Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Новости
*

Biff Byford

*
Страна
United KingdomВеликобритания



20 авг 2025 : 		 BIFF BYFORD о своей операции

1 дек 2024 : 		 BIFF BYFORD перенес операцию

26 сен 2023 : 		 Новый альбом HEAVY WATER выйдет осенью

30 июл 2023 : 		 BIFF BYFORD: «AC/DC создали SAXON»

17 фев 2023 : 		 BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в лотерею»

20 окт 2021 : 		 Видео с текстом от HEAVY WATER

26 июл 2021 : 		 BIFF BYFORD об альбоме HEAVY WATER

18 июн 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: видео

11 май 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: видео

7 май 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: альбом летом

6 мар 2021 : 		 BIFF BYFORD работает над альбомом с сыном

19 май 2020 : 		 BIFF BYFORD с сыном исполняют песню SAXON

17 апр 2020 : 		 BIFF BYFORD и сын в акустике

11 мар 2020 : 		 BIFF BYFORD отменил тур

28 фев 2020 : 		 BIFF BYFORD: «Да, у меня был сердечный приступ»

23 фев 2020 : 		 Новое видео BIFF BYFORD

17 фев 2020 : 		 BIFF BYFORD представил новое видео

13 дек 2019 : 		 BIFF BYFORD представил новый трек

6 дек 2019 : 		 BIFF BYFORD едет в сольный тур

31 окт 2019 : 		 BIFF BYFORD выпустит сольную работу зимой
BIFF BYFORD о своей операции



zoom
BIFF BYFORD на прошлой неделе поделился видеосообщением, в котором рассказал о причинах операции. В нем подразумевалось, что он перенес операцию по удалению "небольшой опухоли" из своей "предстательной железы", теперь он говорит, что на самом деле у него был диагностирован рак кишечника, который является раком, который обнаруживается в любом месте толстой кишки, включая толстую кишку и прямую кишку прямокишечного типа.

Теперь он будет проходить курс химиотерапии в течение "короткого периода", что приведет к отмене пары концертов и переносу нескольких других.

Ранее сегодня (во вторник, 19 августа) Biff опубликовал в социальных сетях следующее сообщение:

«Во-первых, спасибо всем за их замечательные сообщения о поддержке, это действительно очень много для меня значит .

После публикации в пятницу я просто хотел прояснить пару моментов, которые, похоже, были немного неверно истолкованы. Во-первых, я просто хочу быстро уточнить, что на самом деле у меня рак кишечника, а не простаты, хотя мне сделали сканирование простаты. Кроме того, как сообщалось в некоторых СМИ, мы отложили не все наши предстоящие концерты, а только те, которые совпали с моими сеансами химиотерапии.

Все наши специальные гастроли по Великобритании и Ирландии "Hell, Fire & Steel" в ноябре по-прежнему пройдут в соответствии с планом. На эти концерты осталось не так много билетов, так что хватайте их по-быстрому, чтобы не разочароваться. Это будет последний раз, когда мы отыграем наш классический альбом "Wheels Of Steel" от начала до конца в Великобритании. Кроме того, в ноябре этого года мы также сыграем Metal Hammer Paradise в Любеке, Германия. О всех перенесенных концертах также будет объявлено здесь в ближайшее время.

Билеты на все концерты можно приобрести на сайте www.saxon747.com.

Еще раз спасибо за вашу потрясающую поддержку!»






просмотров: 116

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
