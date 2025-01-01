сегодня



BIFF BYFORD о своей операции



BIFF BYFORD на прошлой неделе поделился видеосообщением, в котором рассказал о причинах операции. В нем подразумевалось, что он перенес операцию по удалению "небольшой опухоли" из своей "предстательной железы", теперь он говорит, что на самом деле у него был диагностирован рак кишечника, который является раком, который обнаруживается в любом месте толстой кишки, включая толстую кишку и прямую кишку прямокишечного типа.



Теперь он будет проходить курс химиотерапии в течение "короткого периода", что приведет к отмене пары концертов и переносу нескольких других.



Ранее сегодня (во вторник, 19 августа) Biff опубликовал в социальных сетях следующее сообщение:



«Во-первых, спасибо всем за их замечательные сообщения о поддержке, это действительно очень много для меня значит .



После публикации в пятницу я просто хотел прояснить пару моментов, которые, похоже, были немного неверно истолкованы. Во-первых, я просто хочу быстро уточнить, что на самом деле у меня рак кишечника, а не простаты, хотя мне сделали сканирование простаты. Кроме того, как сообщалось в некоторых СМИ, мы отложили не все наши предстоящие концерты, а только те, которые совпали с моими сеансами химиотерапии.



Все наши специальные гастроли по Великобритании и Ирландии "Hell, Fire & Steel" в ноябре по-прежнему пройдут в соответствии с планом. На эти концерты осталось не так много билетов, так что хватайте их по-быстрому, чтобы не разочароваться. Это будет последний раз, когда мы отыграем наш классический альбом "Wheels Of Steel" от начала до конца в Великобритании. Кроме того, в ноябре этого года мы также сыграем Metal Hammer Paradise в Любеке, Германия. О всех перенесенных концертах также будет объявлено здесь в ближайшее время.



Билеты на все концерты можно приобрести на сайте www.saxon747.com.



Еще раз спасибо за вашу потрясающую поддержку!»











