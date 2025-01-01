19 авг 2025



Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье



BBC сообщили, что фильм "Ozzy Osbourne: Coming Home" был снят с показала 18 августа "из-за уважения к семье":



«Мы сочувствуем семье Осборнов в это трудное время. Мы уважаем пожелание семьи подождать еще немного, прежде чем выпустить в эфир этот особенный фильм. Новая дата показа будет подтверждена в ближайшее время».







