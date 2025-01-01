сегодня



Вокалист SABATON о текстах для нового альбома



Joakim Brodén в недавнем интервью обсудил источники вдохновения для написания текстом для нового альбома Legends, релиз которого намечен на 17 октября на Better Noise Music:



«Мы хотели сделать что-то необычное после того, как довольно долго участвовали в боевых действиях времен Первой мировой войны. Мы почувствовали, что, когда началась пандемия, а мы только начали гастролировать с материалом "The Great War" [2019] и еще у нас остались песни — например, мы хотели рассказать историю о "Рождественском перемирии", "Адских воинах", но у нас не было подходящей музыки для "The Great War", поэтому для нас имело смысл продолжить работу над треком "World War I". Однако на этот раз мы ощущали, что у нас все получилось — я не говорю "никогда", но, по крайней мере, на данный момент мы покончили с Первой мировой войной и захотели сделать что-то другое. Идея о чем-то подобном витала у нас в голове довольно долго, потому что это, конечно, переносит вас в разные места. Я к тому, что мы и раньше занимались историческими войнами, но в основном это были современные войны — Первая мировая война и последующие. Так что, я думаю, такой переход принес мне настоящую свободу. Я к тому, что при написании текстов, например, можно использовать совершенно новый словарный запас.



Единственная проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, что… Очевидно, что есть несколько фантастических историй, и они известны не просто так — это понятно, и большинство людей слышали о них. Возможно, мы сможем пролить свет на что-то новое. Но мы также любим рассказывать о чем-то совершенно неизвестном и то, о чем люди никогда раньше не слышали. Проблема в том, что это "легенды" — ты не станешь легендой, или это не будет легендарным событием, если никто никогда об этом раньше не слышал. [смеется] Так что нам пришлось поработать немного по-другому, подумав, что, мол, да, ладно, Лу Бу, китайский генерал в фильме "Тигр среди драконов" — это не так уж и неизвестно, но достаточно неизвестно там, где мы родились. Так что нам пришлось задуматься и о географическом разнообразии, потому что самурай Миямото Мусаси далеко не так уж неизвестен в Японии. Однако, по крайней мере, в скандинавской культуре, я бы сказал, нужно быть знатоком истории, чтобы слышать о нем. Плюс ко всему это также возможность исследовать разные аспекты. Возьмем, как пример, его — он не только дуалист и воин, но и писатель, и у него есть серьезный философский аспект».



На вопрос о том, повлиял ли тот факт, что впервые в истории SABATON каждый участник группы внес свой вклад в процесс написания песен, на творческую энергию и динамику работы группы в студии, он ответил:



«На самом деле это ничего не изменило, потому что это просто первый раз, когда все участники был на том же альбоме. Я уже писал с Hannes [Van Dahl], барабанщиком, раньше. Я раньше писал с Chris [Rörland] и Thobbe [Englund], гитаристами, ну а Pär всегда принимал участие в написании текстов. Так что это просто первый раз, когда мы собрались все вместе в одно и то же время. И я рад этому, потому что это означало, что мне потребовалось бы меньше времени сидеть в одиночестве и писать музыку. Так что, пожалуй, это и есть самая большая перемена. На этот раз я был не так одинок. Ура!»







