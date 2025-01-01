15 июл 2023 :
|
OVERKILL открыли тур
13 июл 2023 :
|
Фронтмен OVERKILL — о том, когда пора закругляться
10 июл 2023 :
|
Фронтмен OVERKILL назвал лучший альбом METALLICA
18 май 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления OVERKILL
25 апр 2023 :
|
Вокалист OVERKILL — о турах в наше время
16 апр 2023 :
|
Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы
14 апр 2023 :
|
Новое видео OVERKILL
8 апр 2023 :
|
Вокалист OVERKILL: «На данный момент я не планирую уходить на покой»
15 мар 2023 :
|
Вокалист OVERKILL: «О медведях пока ещё не писал»
15 мар 2023 :
|
Новая песня OVERKILL
11 мар 2023 :
|
Вокалист OVERKILL: «Новый альбом эклектичен и разнообразен»
27 янв 2023 :
|
Новая песня OVERKILL
24 янв 2023 :
|
Новый сингл OVERKILL выйдет в январе
3 янв 2023 :
|
Умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL
14 дек 2022 :
|
OVERKILL исполнили новую песню
11 дек 2022 :
|
Название нового альбома OVERKILL
9 авг 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления OVERKILL
2 апр 2022 :
|
D. D. VERNI — о новом альбоме OVERKILL
18 мар 2022 :
|
OVERKILL: Новый альбом раньше весны 2023 не ждите
8 мар 2022 :
|
OVERKILL открыли тур
18 ноя 2021 :
|
PHIL DEMMEL выступил с OVERKILL
4 ноя 2021 :
|
PHIL DEMMEL выступит с OVERKILL
15 сен 2021 :
|
Басист OVERKILL: «Дата выхода может поменяться»
27 авг 2021 :
|
Бокс-сет OVERKILL выйдет осенью
13 авг 2021 :
|
Новый альбом OVERKILL будет готов к сведению осенью
21 июн 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления OVERKILL
31 май 2021 :
|
Вокалист OVERKILL — о новом диске
11 май 2021 :
|
Дуэт барабанщиков STYX и OVERKILL
14 янв 2021 :
|
Вокалист OVERKILL: «Мы не выносим грязное белье на публику»
30 ноя 2020 :
|
OVERKILL завершили запись ударных
25 окт 2020 :
|
OVERKILL вряд ли будут играть драйв-ин концерты
16 сен 2020 :
|
OVERKILL приступили к записи
4 авг 2020 :
|
OVERKILL работают над новым материалом
26 июн 2020 :
|
Вокалист OVERKILL: «Драйв-ин-концерты? Не-не»
11 июн 2020 :
|
Новый альбом OVERKILL выйдет весной
28 май 2020 :
|
Вокалист OVERKILL полон оптимизма
10 май 2020 :
|
Барабанщик OVERKILL и JOURNEY на карантине
30 апр 2020 :
|
У OVERKILL есть демо новых песен
12 мар 2020 :
|
Вокалист OVERKILL: «У меня нет проблем с Bobby»
26 фев 2020 :
|
Бывший гитарист OVERKILL: «Первые четыре альбома OVERKILL на 99 % состоят из моих риффов, звука и песен»
10 окт 2019 :
|
Фронтмен OVERKILL о новом альбоме
5 мар 2019 :
|
Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвонил металл-группам и сказал, что их карьера тю-тю. Но до нас они не дозвонились»
24 фев 2019 :
|
Новое видео OVERKILL
24 янв 2019 :
|
OVERKILL обсуждают разницу в звучании трэш команд восточного и западного побережья
18 янв 2019 :
|
Видео с текстом от OVERKILL
11 янв 2019 :
|
Документальный фильм от OVERKILL
15 дек 2018 :
|
Видео с текстом от OVERKILL
29 ноя 2018 :
|
Новый альбом OVERKILL выйдет зимой
4 июн 2018 :
|
OVERKILL приступили к записи
14 май 2018 :
|
Концертное видео OVERKILL
4 май 2018 :
|
Новый альбом OVERKILL выйдет зимой
22 апр 2018 :
|
Видео из концертного DVD OVERKILL
14 апр 2018 :
|
Трейлер нового релиза OVERKILL
10 апр 2018 :
|
Басист OVERKILL выпускает сольник
29 мар 2018 :
|
Трейлер нового релиза OVERKILL
19 мар 2018 :
|
Бывший гитарист OVERKILL: «Их новый DVD просто кусок дерьма!»
18 мар 2018 :
|
Концертное видео OVERKILL
12 фев 2018 :
|
Вокалист OVERKILL о решении SLAYER уйти
11 фев 2018 :
|
OVERKILL работают над новым диском
15 авг 2017 :
|
Гитарист GRIP INC. присоединился на сцене к OVERKILL
5 май 2017 :
|
Барабанщик SHADOWS FALL и FLOTSAM AND JETSAM в OVERKILL
24 мар 2017 :
|
Вокалист OVERKILL о том, почему RON LIPNICKI не ездит в тур
17 мар 2017 :
|
Новое видео OVERKILL
16 фев 2017 :
|
Видео с выступления OVERKILL
4 фев 2017 :
|
Новое видео OVERKILL
27 янв 2017 :
|
Вокалист OVERKILL: «Я интересуюсь политикой, но петь про неё не хочу»
22 дек 2016 :
|
Новое видео OVERKILL
15 дек 2016 :
|
Трейлер нового альбома OVERKILL
8 дек 2016 :
|
Трейлер нового альбома OVERKILL
1 дек 2016 :
|
Трейлер нового альбома OVERKILL
22 ноя 2016 :
|
Гитарист GRIP INC. о выступлении с OVERKILL
16 ноя 2016 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL
10 ноя 2016 :
|
WALDEMAR SORYCHTA дебютировал в OVERKILL
19 окт 2016 :
|
Видео с текстом от OVERKILL
20 сен 2016 :
|
Фрагмент новой песни OVERKILL
13 авг 2016 :
|
Новый альбом OVERKILL выйдет осенью
19 июл 2016 :
|
Видео с выступления OVERKILL
3 июл 2016 :
|
Фронтмен OVERKILL считает, что Интернет скоро убьёт металл-сцену
4 июн 2016 :
|
Вокалист OVERKILL: "Мы - простые работяги!"
24 май 2016 :
|
Обучающее видео от гитариста OVERKILL
20 апр 2016 :
|
OVERKILL начнут запись ударных в мае
19 апр 2016 :
|
Видео с выступления OVERKILL
16 апр 2016 :
|
OVERKILL запишут сегодняшний концерт для DVD
22 мар 2016 :
|
У OVERKILL уже есть одиннадцать песен
18 ноя 2015 :
|
Вокалист OVERKILL о песне, изменившей его жизнь
6 ноя 2015 :
|
OVERKILL исполнят целиком 'Horrorscope' и 'Feel The Fire'
11 окт 2015 :
|
Вокалист OVERKILL знает, что ждут от группы слушатели
25 сен 2015 :
|
OVERKILL начали работу над новым материалом
14 июл 2015 :
|
Бокс-сет OVERKILL выйдет в сентябре
28 май 2015 :
|
Профессиональное видео с выступления OVERKILL
3 апр 2015 :
|
Вокалист OVERKILL опроверг слухи о том, что был при смерти после инсульта
28 мар 2015 :
|
OVERKILL на NUCLEAR BLAST
13 мар 2015 :
|
Видео с выступления OVERKILL
30 янв 2015 :
|
Концертное видео OVERKILL
2 дек 2014 :
|
В автобусе с OVERKILL
25 сен 2014 :
|
Видео с выступления OVERKILL
11 авг 2014 :
|
Видео с выступления OVERKILL
21 июл 2014 :
|
Новое видео OVERKILL
19 июл 2014 :
|
Студийное видео OVERKILL
2 июл 2014 :
|
Новое видео OVERKILL
25 июн 2014 :
|
Видео с текстом от OVERKILL
3 июн 2014 :
|
Новый альбом OVERKILL выйдет в июле
27 май 2014 :
|
Новый альбом OVERKILL выйдет в бокс-сете
4 апр 2014 :
|
Видео с выступления OVERKILL
22 мар 2014 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL
16 мар 2014 :
|
Название нового альбома OVERKILL
11 фев 2014 :
|
Название трех песен OVERKILL
21 янв 2014 :
|
Вокал для нового альбома OVERKILL будет записан в феврале
15 янв 2014 :
|
Выход нового альбома OVERKILL отложен
14 ноя 2013 :
|
Вокал для нового альбома OVERKILL готов на 80%
31 авг 2013 :
|
OVERKILL начнут запись в понедельник
23 июл 2013 :
|
Новый альбом OVERKILL выйдет в марте
19 мар 2013 :
|
'Live From Oz' OVERKILL выйдет на виниле
16 мар 2013 :
|
OVERKILL выпустят туровое издание 'The Electric Age'
17 фев 2013 :
|
OVERKILL объясняют отмену концерта
14 фев 2013 :
|
Вокалист OVERKILL: "Название нашей группы оправдывает себя"
10 окт 2012 :
|
Видео с выступления OVERKILL
5 авг 2012 :
|
Профессиональное видео всего выступления OVERKILL
5 май 2012 :
|
Видео с выступления OVERKILL
5 апр 2012 :
|
Новое видео OVERKILL
22 мар 2012 :
|
Видео с текстом от OVERKILL
24 фев 2012 :
|
Новая песня OVERKILL
10 фев 2012 :
|
Видео OVERKILL с круиза '70000 Tons Of Metal'
23 янв 2012 :
|
Обложка нового альбома OVERKILL
21 июл 2011 :
|
OVERKILL не поедут в тур с ANTHRAX, TESTAMENT
27 июн 2011 :
|
Видео с выступления OVERKILL
22 мар 2011 :
|
Видео с выступления OVERKILL
12 мар 2011 :
|
Видео с выступления OVERKILL
20 ноя 2010 :
|
Видео с концерта OVERKILL
7 авг 2010 :
|
Переиздания от OVERKILL
26 июл 2010 :
|
Профессиональные съемки с выступления OVERKILL
12 фев 2010 :
|
Новое видео OVERKILL
18 янв 2010 :
|
Новые песни OVERKILL
3 ноя 2009 :
|
OVERKILL подписали контракт с Nuclear Blast Records
18 май 2009 :
|
Классические альбомы OVERKILL вышли на виниле
1 апр 2009 :
|
OVERKILL наняли Peter'a Tägtgren'a для сведения нового альбома
28 ноя 2007 :
|
OVERKILL выпустят новый DVD в феврале
8 окт 2007 :
|
Детали бонус-DVD к новому альбому OVERKILL
17 сен 2007 :
|
OVERKILL: DVD "Live: Wrecking Everything" будет переиздан
6 сен 2007 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL
13 авг 2007 :
|
В первой версии нового альбома OVERKILL будет DVD
21 май 2007 :
|
Объявлены названия новых песен OVERKILL
25 июл 2006 :
|
Новый альбом OVERKILL почти готов
18 сен 2002 :
|
Найден продюссер у OVERKILL
16 июл 2002 :
|
Overkill – У Bobby “Blitz” Ellsworth-a проблемы со здоровьем.
