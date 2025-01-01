Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
*

Overkill

*



19 авг 2025 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

4 дек 2024 : 		 JASON BITTNER об уходе из OVERKILL

3 дек 2024 : 		 Вокалист OVERKILL об отсутствии D.D. VERNI

11 ноя 2024 : 		 OVERKILL выступили без DEREK TAILER

25 окт 2024 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY в OVERKILL

12 окт 2024 : 		 Басист OVERKILL о поиске новых участников

17 сен 2024 : 		 Басист OVERKILL об уходе барабанщика

13 сен 2024 : 		 Бывший басист KREATOR выступил с OVERKILL

12 сен 2024 : 		 Никакого OVERKILL до 2026

4 сен 2024 : 		 OVERKILL сыграли с новым барабанщиком

24 авг 2024 : 		 Бывший ударник VENOM INC. в OVERKILL

5 авг 2024 : 		 OVERKILL покидает барабанщик

31 июл 2024 : 		 OVERKILL найдут подмену для басиста для концертов

4 июн 2024 : 		 OVERKILL в 4К

21 май 2024 : 		 D.D. VERNI вернулся в OVERKILL

22 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

15 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON об OVERKILL: «У них нет никакого "Risk" или "St. Anger"»

14 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

11 апр 2024 : 		 OVERKILL репетируют с DAVID ELLEFSON

31 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о концертах с OVERKILL

13 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур

29 янв 2024 : 		 Вокалист OVERKILL о последнем альбоме

28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

24 авг 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о том, как COVID повлиял на его здоровье

7 авг 2023 : 		 OVERKILL выступили на парковке

20 июл 2023 : 		 Видео полного выступления OVERKILL
|||| 19 авг 2025

OVERKILL работают над новым материалом



OVERKILL опубликовали фотографию Jeramie Kling, который упомянул, что доволен новой электронной установкой и занят "сочинением и записью демо" нового материала.






просмотров: 110

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
