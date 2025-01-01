19 авг 2025



Вокалист RISE AGAINST о важности удачи в музыкальной индустрии



TIM MCILRATH в недавнем интервью признал важность фактора удачи в музыкальной индустрии, но также подчеркнул, что подготовка и усердная работа повышают шансы на успех:



«Я не сбрасываю со счетов то, насколько велика роль удачи в нашей жизни. Это, конечно, не стопроцентная удача, и я даже не думаю, что это удача на 95 процентов, но какая-то доля везения здесь есть. Отчасти это просто везение, возможность оказаться в нужном месте в нужное время, в нужный момент, связанное с культурой и музыкой, и... возможно, создание музыки в то время, когда аппетит людей к такого рода музыке достигает своего пика. Но одного везения недостаточно, чтобы добиться успеха. Так что у вас все равно должны быть хорошие песни, у вас все равно должно быть отличное живое выступление. Вы должны быть хорошими людьми — теми, с кем другие группы хотят гастролировать. Если бы у нас была плохая репутация как у группы, никто не взял бы нас в турне. Никто не будет нас приглашать. Люди не будут за нас переживать. Люди не захотят работать с нашей группой. Есть такие моменты, которые всегда происходят за кулисами».



Размышляя о раннем успехе RISE AGAINST, он продолжил:



«Я не отрицаю, что принадлежность к такому сообществу как Fat Wreck Chords, которое впервые подписало контракт с нашей группой на наши первые два альбома, стала для нас огромным скачком, и мы сразу же оказались в сообществе групп, которые очень поддерживали друг друга и сотрудничали с лейблом, который имел репутацию очень честного в отношении своих артистов и всегда таким был. У нас был отличный лейбл звукозаписи. Толстый Майк был для нас чем-то вроде наставника. Группы на Fat прославили нас, хотя никто не знал, кто мы такие, но NO USE FOR A NAME привели нас в Японию, а The MAD CADDIES стали известны еще до нас, и они возили нас по всему миру. Мы должны были играть для их поклонников. Музыканты SICK OF IT ALL, подписавшие контракт с Fat, взяли нас с собой в наше первое европейское турне; я впервые был в Великобритании на разогреве у SICK OF IT ALL. И то, что мы были частью этой семьи, стало отличной отправной точкой для нашей группы. И когда пик популярности пришелся на начало 2000-х, когда такие группы, как THRICE, THURSDAY, POISON THE WELL, TAKING BACK SUNDAY, JIMMY EAT WORLD, SPARTA, AT THE DRIVE-IN, все это как раз в то время и случилось, нам позвонили из DreamWorks, которые подписали с нами контракт на запись пяти альбомов! А потом мы просто записали пять пластинок. И все они были проданы и окупились, и никто никогда ни с одной из них не возился, и нам никогда не приходилось возвращаться в студию и записывать отдельный сингл для радио или что-то в этом роде. Отчасти это было связано с тем, что, я думаю, мы писали хорошие песни, но у нас также была хорошая команда, которая защищала нас от острых зубов крупных лейблов. И это то, что ты не можешь сделать в одиночку, будучи ребенком из Чикаго, который понятия не имеет, как попасть в Голливуд. Тебе нужен отличный менеджер и отличный агент, которые могут сказать: "Эй, оставьте этих детей в покое, черт возьми. Пусть они пишут свои песни. Пусть они едут в тур с кем хотят. Им не нужны ваши деньги. Они просто придут и будут делать то, что делают". И мы смогли это осуществить, люди оставили нас в покое, и с тех пор у нас была отличная карьера, в которой, как я считаю, мы могли делать свое дело, существовать незаметно, но этого было достаточно, чтобы создать группу, в которой мы сочиняем музыку и реализуем свои художественные инстинкты, и делаем это таким образом, что, на мой взгляд, схоже с тем, кем мы были на старте своей карьеры».







