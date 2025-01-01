19 авг 2025



FOREIGNER снимут концерт



FOREIGNER сообщили о том, что выступление по случаю 50-летия коллектива шестого сентября на Ellis Island, New York будет снято для документального фильма, который Vertigo Live Productions представят в 2026 году.



Это не просто концерт — это съемка на закрытой площадке, предназначенная для глобального релиза. Только 250 фанатов станут свидетелями этого уникального выступления и попадут в готовый фильм. Пользоваться мобильными устройствами во время выступления запрещено.





