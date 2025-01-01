Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
19 авг 2025 : 		 ULI JON ROTH: «Я не боюсь ИИ!»

12 янв 2025 : 		 ULI JON ROTH исполняет SCORPIONS

12 май 2024 : 		 Видео полного выступления ULI JON ROTH

13 апр 2024 : 		 ULI JON ROTH о Джими Хендриксе: «Звук был словно из гиперпространства»

9 апр 2024 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

31 мар 2024 : 		 ULI JON ROTH о своей книге: «Она довольно философская»

20 мар 2024 : 		 ULI JON ROTH о "Rock You Like A Hurricane": «Мне не нравится текст, но я думаю, что это отличный классический рок-рифф»

12 янв 2024 : 		 ULI JON ROTH: «Многие школьники в наши дни с лёгкостью в техническом плане переиграют большинство гитаристов 1970-х»

17 ноя 2023 : 		 ULI JON ROTH работает над новым материалом

17 сен 2023 : 		 ULI JON ROTH: «Я всегда был слишком нестандартным, чтобы стать мейнстримом»

12 июл 2023 : 		 ULI JON ROTH остался без почки

4 апр 2023 : 		 ULI JON ROTH готовит книгу

16 янв 2023 : 		 ULI JON ROTH — об участии в SCORPIONS: «Я старался не думать о том, что делал Michael до меня»

10 мар 2021 : 		 Концертная запись ULI JON ROTH

30 апр 2019 : 		 ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»

18 янв 2019 : 		 Бывший гитарист SCORPIONS выступит с гитаристом SCORPIONS

4 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ULI JON ROTH

7 фев 2018 : 		 Умер брат ULI JON ROTH'a

19 дек 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ULI JON ROTH

16 дек 2016 : 		 Трейлер нового релиза ULI JON ROTH

9 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ULI JON ROTH

18 ноя 2016 : 		 Концертный релиз ULI JON ROTH выйдет зимой

5 мар 2016 : 		 ULI JON ROTH выпустит "Tokyo Tapes Revisited"

19 янв 2016 : 		 ULI JON ROTH о возможном сотрудничестве со SCORPIONS

2 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления ULI JON ROTH

21 фев 2015 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH
|||| 19 авг 2025

19 авг 2025

ULI JON ROTH: «Я не боюсь ИИ!»



ULI JON ROTH в недавнем интервью поделился своим мнением по поводу искусственного интеллекта в музыке:

«Я не из тех, кто повторяет одно и то же снова и снова. На каждом из моих живых выступлений есть небольшие импровизации. Некоторые из партий импровизированные. И это позволяет сохранять новизну. Мы делали это и в SCORPIONS. Когда я был в SCORPIONS, ни одно выступление не было похожим на другое. Мы рисковали.

Дух рока, как я всегда говорю, должен нести в себе нотку опасности. Что это значит? Мне не особо интересно совершенство в роке. На самом деле это сродни анафеме, потому что оригинальный рок не был совершенным. Он появился как нечто революционное. Он ворвался на сцену с совершенно новым звуком, новым настроем, новым способом исполнения музыки. И я всегда обращаюсь именно к этим принципам, когда играю такую музыку. Этой музыке требуется дух первопроходца. Если убрать всё это, то теряется сама суть. И я должен сказать, что многие пошли по этому пути, особенно в последние годы, в 1980-х, 1990-х и 2000-х. Рок стал гораздо более отполированным, настолько, что начал звучать одинаково. Они срезали все острые углы и убрали всё то крутое из ранних лет, у чего были эти острые углы, которые были уникальны и были чем угодно, только не гладкими.

Ранние рокеры были своего рода революционерами — Джими Хендрикс, то, CREAM, LED ZEPPELIN, и так далее. У THE BEATLES, конечно, всё было совершенно по-другому, но раньше они тоже были такими. А если начинаешь делать всё одинаковым и убираешь этот элемент опасности, для меня это становится просто модой и вызывает скуку.

Сейчас есть тенденция использовать питч-корректоры для всех вокальных партий — до такой степени, что это становится нелепым. Убирается суть человеческого выражения и голоса превращаются в голоса роботов... Потому что, я думаю, многие молодые люди привыкли ко всему этому, потому что многое из того, что мы сейчас слышим в социальных сетях или где-то ещё, полностью синтетическое и абсолютно нереальное. Границы между реальным и нереальным очень размыты, и с появлением искусственного интеллекта доходит до того, что очень часто сложно понять, было ли это сделано машиной или компьютером, цифровым способом, или же это создал человек из плоти и крови. И я считаю, что это очень интересное развитие событий, и я не боюсь этого. Я принимаю это как данность. Но многие люди ощущают угрозу, и я это понимаю».




просмотров: 172

