19 авг 2025



ULI JON ROTH: «Я не боюсь ИИ!»



ULI JON ROTH в недавнем интервью поделился своим мнением по поводу искусственного интеллекта в музыке:



«Я не из тех, кто повторяет одно и то же снова и снова. На каждом из моих живых выступлений есть небольшие импровизации. Некоторые из партий импровизированные. И это позволяет сохранять новизну. Мы делали это и в SCORPIONS. Когда я был в SCORPIONS, ни одно выступление не было похожим на другое. Мы рисковали.



Дух рока, как я всегда говорю, должен нести в себе нотку опасности. Что это значит? Мне не особо интересно совершенство в роке. На самом деле это сродни анафеме, потому что оригинальный рок не был совершенным. Он появился как нечто революционное. Он ворвался на сцену с совершенно новым звуком, новым настроем, новым способом исполнения музыки. И я всегда обращаюсь именно к этим принципам, когда играю такую музыку. Этой музыке требуется дух первопроходца. Если убрать всё это, то теряется сама суть. И я должен сказать, что многие пошли по этому пути, особенно в последние годы, в 1980-х, 1990-х и 2000-х. Рок стал гораздо более отполированным, настолько, что начал звучать одинаково. Они срезали все острые углы и убрали всё то крутое из ранних лет, у чего были эти острые углы, которые были уникальны и были чем угодно, только не гладкими.



Ранние рокеры были своего рода революционерами — Джими Хендрикс, то, CREAM, LED ZEPPELIN, и так далее. У THE BEATLES, конечно, всё было совершенно по-другому, но раньше они тоже были такими. А если начинаешь делать всё одинаковым и убираешь этот элемент опасности, для меня это становится просто модой и вызывает скуку.



Сейчас есть тенденция использовать питч-корректоры для всех вокальных партий — до такой степени, что это становится нелепым. Убирается суть человеческого выражения и голоса превращаются в голоса роботов... Потому что, я думаю, многие молодые люди привыкли ко всему этому, потому что многое из того, что мы сейчас слышим в социальных сетях или где-то ещё, полностью синтетическое и абсолютно нереальное. Границы между реальным и нереальным очень размыты, и с появлением искусственного интеллекта доходит до того, что очень часто сложно понять, было ли это сделано машиной или компьютером, цифровым способом, или же это создал человек из плоти и крови. И я считаю, что это очень интересное развитие событий, и я не боюсь этого. Я принимаю это как данность. Но многие люди ощущают угрозу, и я это понимаю».







