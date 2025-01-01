сегодня



ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»



ACE FREHLEY в недавнем интервью Guitar World спросили, приглашали ли его принять участие в "KISS Kruise: Landlocked In Vegas":



«Они предложили мне принять участие, но я отказался. Я ни за что не буду участвовать в этом. Их самая большая ошибка в том, что они должны были сделать это в Мэдисон-Сквер-Гарден, а не в Лас-Вегасе в зале на 5000 мест».



О том, почему он отказался от участия в мероприятии, несмотря на то, что участвовал в KISS Kruises в прошлые годы, гитарист сказал:



«Есть несколько причин. Ближе к концу мирового турне "End of the Road", примерно за девять месяцев до того, как KISS должны были выступить в Мэдисон-Сквер-Гарден, и Paul и Gene говорили: "Мы позовём всех на сцену".



А затем, за несколько месяцев до концерта, они оба изменили своё мнение и заявили: "Ace и Peter не будут участвовать". Более того, Paul добавил: "Если Ace и Peter выйдут на сцену с нами, группу можно будет назвать Piss". Так что я поссорился с ним»

Несмотря на это, Ace остаётся открытым для идеи сотрудничества со своими бывшими коллегами по группе при других обстоятельствах:



«Я из тех людей, которые никогда не говорят "никогда". У меня нет ненависти к Paul или Gene. Мы — братья по рок-н-роллу, и Peter тоже. Так что всё может быть».







