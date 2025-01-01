Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»

21 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»

20 май 2025 : 		 GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"

17 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS

10 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Не знаю, будут ли все KISS в Лас-Вегасе»

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Первая пластинка KISS — это, быть может, самое честное, что мы сделали»

10 апр 2025 : 		 TOMMY THAYER выступит с коллегами по KISS

29 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS подтвердил, что KISS выступят без грима

29 мар 2025 : 		 Музыканты KISS соберутся вместе

3 мар 2025 : 		 Вокалист KISS объяснил, почему не все члены простились вместе

27 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «За последний год я понял, что жизнь — это улица с односторонним движением»

22 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «Плохого не помню!»

21 фев 2025 : 		 Золотой сингл KISS

18 фев 2025 : 		 Басист KISS похвалил бывших участников

12 фев 2025 : 		 Выходит раскраска KISS

26 дек 2024 : 		 Стали бы KISS популярными без макияжа?

14 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары KISS станут для всех шоком!»

7 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»



zoom
ACE FREHLEY в недавнем интервью Guitar World спросили, приглашали ли его принять участие в "KISS Kruise: Landlocked In Vegas":

«Они предложили мне принять участие, но я отказался. Я ни за что не буду участвовать в этом. Их самая большая ошибка в том, что они должны были сделать это в Мэдисон-Сквер-Гарден, а не в Лас-Вегасе в зале на 5000 мест».

О том, почему он отказался от участия в мероприятии, несмотря на то, что участвовал в KISS Kruises в прошлые годы, гитарист сказал:

«Есть несколько причин. Ближе к концу мирового турне "End of the Road", примерно за девять месяцев до того, как KISS должны были выступить в Мэдисон-Сквер-Гарден, и Paul и Gene говорили: "Мы позовём всех на сцену".

А затем, за несколько месяцев до концерта, они оба изменили своё мнение и заявили: "Ace и Peter не будут участвовать". Более того, Paul добавил: "Если Ace и Peter выйдут на сцену с нами, группу можно будет назвать Piss". Так что я поссорился с ним»
.
Несмотря на это, Ace остаётся открытым для идеи сотрудничества со своими бывшими коллегами по группе при других обстоятельствах:

«Я из тех людей, которые никогда не говорят "никогда". У меня нет ненависти к Paul или Gene. Мы — братья по рок-н-роллу, и Peter тоже. Так что всё может быть».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 270

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом