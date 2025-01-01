Arts
Новости
*

Lita Ford

*



25 авг 2025 : 		 LITA FORD: «Надеюсь, альбом выйдет в начале 2026»

19 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LITA FORD

4 авг 2025 : 		 LITA FORD продолжает поиски лейбла

26 июл 2025 : 		 LITA FORD: «Оззи изменил мою жизнь»

25 июл 2025 : 		 LITA FORD исполнила песню в честь Оззи

21 июн 2025 : 		 LITA FORD о сотрудничестве с DORO

17 июн 2025 : 		 LITA FORD о байопике THE RUNAWAYS

10 июн 2025 : 		 LITA FORD: «Я никогда не представляла для себя иного пути»

15 апр 2025 : 		 LITA FORD и GLENN HUGHES исполнили "Close My Eyes Forever"

15 ноя 2024 : 		 LITA FORD: «Мы почти закончили с альбомом»

3 июл 2024 : 		 LITA FORD о новом альбоме

7 июн 2024 : 		 Зачем LITA FORD выпустила биографию

29 апр 2024 : 		 LITA FORD: «RITCHIE BLACKMORE не был против того, что я женщина»

18 апр 2024 : 		 Правда ли, что LITA FORD могла попасть в LED ZEPPELIN?

14 апр 2024 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 мар 2024 : 		 LITA FORD о том, как ROBERT PLANT предложил ей заменить басиста LED ZEPPELIN

19 дек 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

4 дек 2023 : 		 LITA FORD о задержках

1 дек 2023 : 		 LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»

26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»

29 авг 2023 : 		 LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»

12 авг 2023 : 		 LITA FORD выпустит альбом весной

8 май 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

1 ноя 2022 : 		 LITA FORD и TODD KERNS исполнили "Close My Eyes Forever"

24 сен 2022 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом в 2023 году
LITA FORD в недавнем интервью ответила на вопрос о том, как идут дела с ее новый студийным альбом:

«У меня возникли некоторые проблемы с его выпуском, иначе он был бы уже выпущен — проблемы с лейблом звукозаписи, но я думаю, что сейчас мы смогли взять все под контроль. И поэтому мы надеемся, что альбом выйдет к началу 2026 года. Я надеюсь, что раньше, потому что все уже почти готово к выходу. Но это мрачная сказочная запись, похожая на [анимационный фильм] "Шрек", где Шрек встречает [принцессу] Фиону, но узнает, что на самом деле она людоедка. И это, типа, "Ах", но это мило, но мрачно. И в то же время, я думаю, что многие люди смогут это понять. Это концептуальный альбом. На протяжении всего альбома у него есть определенная тема. Она никогда не заканчивается. На альбоме много персонажей, и в нем есть несколько потрясающих гитарных риффов и гитарные запилы».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
