сегодня



LITA FORD: «Надеюсь, альбом выйдет в начале 2026»



LITA FORD в недавнем интервью ответила на вопрос о том, как идут дела с ее новый студийным альбом:



«У меня возникли некоторые проблемы с его выпуском, иначе он был бы уже выпущен — проблемы с лейблом звукозаписи, но я думаю, что сейчас мы смогли взять все под контроль. И поэтому мы надеемся, что альбом выйдет к началу 2026 года. Я надеюсь, что раньше, потому что все уже почти готово к выходу. Но это мрачная сказочная запись, похожая на [анимационный фильм] "Шрек", где Шрек встречает [принцессу] Фиону, но узнает, что на самом деле она людоедка. И это, типа, "Ах", но это мило, но мрачно. И в то же время, я думаю, что многие люди смогут это понять. Это концептуальный альбом. На протяжении всего альбома у него есть определенная тема. Она никогда не заканчивается. На альбоме много персонажей, и в нем есть несколько потрясающих гитарных риффов и гитарные запилы».







+0 -0



просмотров: 96

