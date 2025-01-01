Arts
Новости
*

Mike Tramp

*



25 авг 2025 : 		 Выпустит ли MIKE TRAMP что-то как WHITE LION

15 авг 2025 : 		 MIKE TRAMP представил новый сингл

12 авг 2025 : 		 Зачем MIKE TRAMP продолжает перепевать WHITE LION

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

12 мар 2025 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

20 янв 2025 : 		 MIKE TRAMP закончил

27 ноя 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

24 окт 2024 : 		 MIKE TRAMP: «Финальные глэм-группы 80-х были посмешищем»

10 сен 2024 : 		 Видео с выступления MIKE TRAMP

4 сен 2024 : 		 Что VITO BRATTA думает о новой пластинке MIKE TRAMP

26 авг 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

17 июл 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

16 июл 2024 : 		 Трамп приедет и споет у вас дома. Но есть нюанс

16 июн 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

26 янв 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

25 янв 2024 : 		 Новый альбом MIKE TRAMP выйдет весной

3 окт 2023 : 		 Почему MIKE TRAMP не выступает как WHITE LION?

24 май 2023 : 		 MIKE TRAMP: «Четыре вакцинации, а накрыло не по-детски»

16 май 2023 : 		 MIKE TRAMP поймал две полоски

10 мар 2023 : 		 Трейлер нового релиза MIKE TRAMP

5 мар 2023 : 		 MIKE TRAMP выпустил новый сингл

8 фев 2023 : 		 MIKE TRAMP перепел WHITE LION

29 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP выпустит альбом осенью

8 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

2 июн 2022 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле

8 фев 2022 : 		 Новое видео MIKE TRAMP
Выпустит ли MIKE TRAMP что-то как WHITE LION



MIKE TRAMP в недавнем интервью ответил на вопрос, выпустит ли он какой-то материал как MIKE TRAMP'S WHITE LION:

«Что ж, вы, очевидно, не первый, кто [спрашивает об этом]. Сложность в том, и мы все это знаем, что из всех наших любимых групп, что они исполняют вживую? Лучшие хиты — это все важные песни. И вот в чем дело — я имею в виду, как будет звучать MIKE TRAMP'S WHITE LION? И MIKE TRAMP'S WHITE LION на сцене будет исполнять песни с четырех альбомов [WHITE LION]. Мы не собираемся говорить "мы собираемся исполнить новую песню", потому что эта новая песня не может быть представлена в названии. WHITE LION — это только четыре альбома. Итак, знаете что? Это должен был бы быть совершенно другой проект под другим названием. И я выделяю слово "проект", потому что это не будет группа. Мы не сможем гастролировать под новым названием, поскольку я не могу выйти на сцену без названия WHITE LION… И денег тоже недостаточно много».




просмотров: 109

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом