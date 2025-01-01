сегодня



Выпустит ли MIKE TRAMP что-то как WHITE LION



MIKE TRAMP в недавнем интервью ответил на вопрос, выпустит ли он какой-то материал как MIKE TRAMP'S WHITE LION:



«Что ж, вы, очевидно, не первый, кто [спрашивает об этом]. Сложность в том, и мы все это знаем, что из всех наших любимых групп, что они исполняют вживую? Лучшие хиты — это все важные песни. И вот в чем дело — я имею в виду, как будет звучать MIKE TRAMP'S WHITE LION? И MIKE TRAMP'S WHITE LION на сцене будет исполнять песни с четырех альбомов [WHITE LION]. Мы не собираемся говорить "мы собираемся исполнить новую песню", потому что эта новая песня не может быть представлена в названии. WHITE LION — это только четыре альбома. Итак, знаете что? Это должен был бы быть совершенно другой проект под другим названием. И я выделяю слово "проект", потому что это не будет группа. Мы не сможем гастролировать под новым названием, поскольку я не могу выйти на сцену без названия WHITE LION… И денег тоже недостаточно много».







