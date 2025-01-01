сегодня



Барабанщик METALLICA: «Made In Japаn лучший хард-рок-концертник»



DEEP PURPLE опубликовали ролик, в котором Lars Ulrich обсуждает переиздание классического концертного альбома Made In Japan, которое выходит на двойном виниле, в варианте 5Cd+Blu-ray и на десяти винилах:



« Всем привет. Lars на связи. Я просто хочу отвлечься на секунду и сказать, что 53 года назад, в эти самые выходные, DEEP PURPLE впервые побывали в Японии, и эти три концерта были записаны. Два вечера в Осаке и один вечер в Токио были записаны и в итоге стали альбомом "Made In Japan" — по моему скромному мнению, это лучший концертный хард-рок-альбом в истории. Я слышал его около 18 000 раз, и с каждым разом он становится всё лучше, лучше и лучше, и это так круто. Он живой, энергичный — просто огонь. Понимаете, о чём я?



Сейчас появилось переиздание, ремастер, все эти "ре-версии" альбома, которые включают в себя все три вечера трёх концертов. То есть не просто одна версия каждой песни, а три разных версии каждой песни. И он выходит прямо сейчас, и в нём, конечно же, есть всё остальное, в зависимости от того, какой пакет вы получите. Там есть и кухонная раковина, кухонная раковина побольше, и ещё огромная кухонная раковина, и всё остальное.



Но, возвращаясь к музыке, скажу, что, как я уже говорил, я слышал альбом много раз, и самое удивительное в том, что когда вы слышите три вечера трёх разных концертов, три версии песен, они все чертовски крутые, но они отличаются друг от друга. Так, на одном выступлении "Child In Time" такой длины, на другом — другой, а на третьем — третий, потому что соло разной длины. У Blackmore другое настроение. Paice играет в таком ключе, и это настраивает на нужный лад. А потом Ian движется в этом направлении, а басист DEEP PURPLE Roger Glover поддерживает всё это. А Джон Лорд движется в другую сторону, играя на клавишных, и это тоже безумно круто.



Так что, возможно, это самое длинное видео, чествующее [смеётся] и отдающее дань этому великому произведению. Обещаю, что сейчас я заткнусь. Но "Made In Japan", чёрт его дери, снова выходит в виде переиздания. Послушайте. Просто послушайте его. Может быть, вы уже слышали этот альбом 9000 раз. Может быть, вы никогда не слышали его. Где бы вы ни были, просто послушайте его, потому что с точки зрения живого хард-рок-н-ролла он хорош настолько, насколько это вообще

возможно.



Спасибо, что слушаете этот лепет. Я закончил».







