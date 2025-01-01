сегодня



REB BEACH хотел бы сыграть несколько прощальных шоу WHITESNAKE



В рамках программы "Trunk Nation Eddie Trunk", REB BEACH ответил на вопрос, есть ли у WHITESNAKE планы на какие-то выступления в ближайшее время:



«О нет. Три года назад David сказал мне (говорит с британским акцентом): "Reb, держи дома кое-какое оборудование, на случай, если мы будем играть в Вегасе", — что-то в этом роде. Так я и сделал, и это было три года назад. Оно все еще там. И я продолжаю ждать этого звонка. И вся группа готова это сделать. Мы просто надеемся, что он даст всего несколько концертов, чтобы попрощаться».



Ссылаясь на тот факт, что за последние годы Coverdale курировал несколько архивных переизданий WHITESNAKE, Beach добавил:



«Да, он продолжает переупаковывать материал. Сейчас он работает с "Forevermore" [2011], и делает это очень хорошо. Я имею в виду, что эти бокс-сеты великолепны. Он знает, что делает. Но я бы с удовольствием отыграл с ним еще несколько концертов. И мое оборудование всегда готово к работе, так что посмотрим, что получится».







