Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Whitesnake

20 авг 2025 : 		 REB BEACH хотел бы сыграть несколько прощальных шоу WHITESNAKE

16 авг 2025 : 		 WHITESNAKE переиздают Forevermore

5 июн 2025 : 		 JOEL HOEKSTRA: «WHITESNAKE EXPERIENCE — это разовая акция»

3 июн 2025 : 		 Участники WHITESNAKE выступят как WHITESNAKE EXPERIENCE

1 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

23 апр 2025 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «Играть со Steve Vai в WHITESNAKE было круто!»

29 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

24 мар 2025 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «Да не хочет David больше никуда ездить!»

14 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

12 мар 2025 : 		 Новый бокс-сет WHITESNAKE выйдет весной

22 окт 2024 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «David'y уже неинтересно выступать»

3 сен 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 июл 2024 : 		 WHITESNAKE еще сможет? Отвечает TANYA

27 июн 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 апр 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет WHITESNAKE

20 фев 2024 : 		 CRAIG GOLDY: «Я бы отлично подошёл для WHITESNAKE, потому что мне нравится голос DAVID'a COVERDALE'a»

7 фев 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO исполняет WHITESNAKE

15 янв 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE

13 дек 2023 : 		 Поздравления от лидера WHITESNAKE

12 дек 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

13 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 ноя 2023 : 		 Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?

2 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

19 окт 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE хочет выпустить последний альбом с бывшими

18 окт 2023 : 		 Вскрытие WHITESNAKE

17 окт 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «WHITESNAKE всё ещё существует»
REB BEACH хотел бы сыграть несколько прощальных шоу WHITESNAKE



В рамках программы "Trunk Nation Eddie Trunk", REB BEACH ответил на вопрос, есть ли у WHITESNAKE планы на какие-то выступления в ближайшее время:

«О нет. Три года назад David сказал мне (говорит с британским акцентом): "Reb, держи дома кое-какое оборудование, на случай, если мы будем играть в Вегасе", — что-то в этом роде. Так я и сделал, и это было три года назад. Оно все еще там. И я продолжаю ждать этого звонка. И вся группа готова это сделать. Мы просто надеемся, что он даст всего несколько концертов, чтобы попрощаться».

Ссылаясь на тот факт, что за последние годы Coverdale курировал несколько архивных переизданий WHITESNAKE, Beach добавил:

«Да, он продолжает переупаковывать материал. Сейчас он работает с "Forevermore" [2011], и делает это очень хорошо. Я имею в виду, что эти бокс-сеты великолепны. Он знает, что делает. Но я бы с удовольствием отыграл с ним еще несколько концертов. И мое оборудование всегда готово к работе, так что посмотрим, что получится».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
