Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Pantera

25 авг 2025 : 		 Новая фигурка гитариста PANTERA

28 июл 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

18 июл 2025 : 		 PANTERA обновила сет

6 июл 2025 : 		 Группа PANTERA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

30 май 2025 : 		 PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA

29 май 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «PANTERA — это золотой стандарт»

27 май 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

14 май 2025 : 		 PANTERA о выступлении с METALLICA

18 апр 2025 : 		 REX BROWN о ранних годах PANTERA

19 мар 2025 : 		 Концертное видео PANTERA 1992 года

14 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA

13 мар 2025 : 		 Винни Пол исполняет PANTERA

9 мар 2025 : 		 Гитарист PANTERA: «Круто наблюдать, как народ оттягивается на концертах»

4 мар 2025 : 		 PANTERA в Словении

17 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA

10 фев 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

4 фев 2025 : 		 Drum-cam от PANTERA

29 янв 2025 : 		 Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA

24 янв 2025 : 		 PANTERA открыла тур

12 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL хвалит PANTERA

7 дек 2024 : 		 Когда ZAKK WYLDE впервые увидел PANTERA?

30 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL о возвращении PANTERA

28 ноя 2024 : 		 ZAKK WYLDE ничего не решает в PANTERA

26 ноя 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял элементы моих барабанных партий»

22 ноя 2024 : 		 Гитарист SNOT о возвращении PANTERA

7 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»
Новая фигурка гитариста PANTERA



Super7 представили новую фигурку Дайма Эббота. Детали доступны здесь, а отправка начнется в конце августа.






25 авг 2025
Red One
Странно. Гитарист Pantera - Закк Вайлд. А фигурка Эббота
просмотров: 180

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом