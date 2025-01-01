Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 28
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
Ozzy Osbourne

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи
ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна



ROB HALFORD в интервью WRIF поговорил о смерти Оззи Осборна:

«Мне позвонили в день, когда Оззи ушёл из жизни. Я положил трубку в своём гостиничном номере в Лидсе, кажется, и просто свернулся клубком и рыдал несколько часов. Я не мог поверить в это. Я и сейчас не могу в это поверить. Я всё ещё горюю, как и многие другие люди. А на следующий день у нас было шоу. Господи, как же пережить всю эту трагедию и всю эту любовь, ведь я никогда не видел такого излияния любви. Мы решили исполнить песню "Giants In The Sky" из альбома "Invincible Shield" — в ней говорится о людях, которых мы любим в музыке и которые ушли в иной мир. Мы ссылаемся на Лемми [MOTÖRHEAD], Ронни [Джеймса Дио] и Пола Ди'Анно [IRON MAIDEN], Джилл [Янус из] HUNTRESS и Криса [Корнелла из SOUNDGARDEN] и остальных великих — Дженис Джоплин, Фредди Меркьюри. А в конце шоу мы добавили Оззи. И я сказал всем: "Это так сложно понять, но Оззи сказал бы: "Давайте веселиться. Давайте устроим рок-н-ролл. Давайте жить полной жизнью. Давайте наслаждаться". Это было в его сердце, его душе и его духе. Когда бы мы ни выступали вместе, он всегда говорил мне после концерта: "Ты хорошо провёл время? Ты действительно хорошо провёл время?" Он выплёскивал эмоции на своих фанатов и всех остальных. Он был щедрым, заботливым, он был воплощением доброты.

Так что это здорово, что мы говорим о нём сейчас, и мы должны говорить о нём всегда, как я всегда говорю о Ронни, как я говорю о Лемми. Это всё мои друзья. И мы должны их чествовать. Это помогает справиться с горем. Я думаю о воспоминаниях, о радости, о хороших временах, и мы всегда будем думать об Оззи».

На вопрос, помнит ли он, когда в последний раз разговаривал с Оззи или когда в последний раз общался с ним, Rob ответил:

«Нет. Мы иногда переписывались. Потому что он один из тех людей, перед кем я благоговел. Я до сих пор в восторге от Alice Cooper. "Боже мой. Это же Alice Cooper". И я чувствовал то же самое, когда находился в присутствии Оззи, потому что он был личностью. Мы давно не общались. Но, опять же, у меня остались прекрасные воспоминания о тех двух случаях, когда я пел с BLACK SABBATH, подменяя его. А недавно мне представилась возможность сделать кавер на "War Pigs", который мы до сих пор играем в начале нашего шоу, и который является одной из величайших металлических песен, когда-либо написанных. Так что в этом плане связь с ним никогда не прервётся».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

просмотров: 661

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
