сегодня



ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна



ROB HALFORD в интервью WRIF поговорил о смерти Оззи Осборна:



«Мне позвонили в день, когда Оззи ушёл из жизни. Я положил трубку в своём гостиничном номере в Лидсе, кажется, и просто свернулся клубком и рыдал несколько часов. Я не мог поверить в это. Я и сейчас не могу в это поверить. Я всё ещё горюю, как и многие другие люди. А на следующий день у нас было шоу. Господи, как же пережить всю эту трагедию и всю эту любовь, ведь я никогда не видел такого излияния любви. Мы решили исполнить песню "Giants In The Sky" из альбома "Invincible Shield" — в ней говорится о людях, которых мы любим в музыке и которые ушли в иной мир. Мы ссылаемся на Лемми [MOTÖRHEAD], Ронни [Джеймса Дио] и Пола Ди'Анно [IRON MAIDEN], Джилл [Янус из] HUNTRESS и Криса [Корнелла из SOUNDGARDEN] и остальных великих — Дженис Джоплин, Фредди Меркьюри. А в конце шоу мы добавили Оззи. И я сказал всем: "Это так сложно понять, но Оззи сказал бы: "Давайте веселиться. Давайте устроим рок-н-ролл. Давайте жить полной жизнью. Давайте наслаждаться". Это было в его сердце, его душе и его духе. Когда бы мы ни выступали вместе, он всегда говорил мне после концерта: "Ты хорошо провёл время? Ты действительно хорошо провёл время?" Он выплёскивал эмоции на своих фанатов и всех остальных. Он был щедрым, заботливым, он был воплощением доброты.



Так что это здорово, что мы говорим о нём сейчас, и мы должны говорить о нём всегда, как я всегда говорю о Ронни, как я говорю о Лемми. Это всё мои друзья. И мы должны их чествовать. Это помогает справиться с горем. Я думаю о воспоминаниях, о радости, о хороших временах, и мы всегда будем думать об Оззи».



На вопрос, помнит ли он, когда в последний раз разговаривал с Оззи или когда в последний раз общался с ним, Rob ответил:



«Нет. Мы иногда переписывались. Потому что он один из тех людей, перед кем я благоговел. Я до сих пор в восторге от Alice Cooper. "Боже мой. Это же Alice Cooper". И я чувствовал то же самое, когда находился в присутствии Оззи, потому что он был личностью. Мы давно не общались. Но, опять же, у меня остались прекрасные воспоминания о тех двух случаях, когда я пел с BLACK SABBATH, подменяя его. А недавно мне представилась возможность сделать кавер на "War Pigs", который мы до сих пор играем в начале нашего шоу, и который является одной из величайших металлических песен, когда-либо написанных. Так что в этом плане связь с ним никогда не прервётся».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 661

