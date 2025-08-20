сегодня



Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»



В рамках программы "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" у вокалиста IRON MAIDEN спросили, "дико ли и нереально" не видеть на сцене Nicko McBrain'a, на что он ответил:



«Нет ничего странного в том, что то, что я слышу позади себя, — это не Nicko. Поэтому я не ожидаю увидеть его, ведь у Саймона все по-другому. Его барабаны настроены по-другому, он играет песни с другим чувством, чем Nick. Поэтому я не оборачиваюсь и не думаю: "Ох ты ж... Тут же должен быть Nicko", но по звуку очевидно, что его там нет. Барабаны настроены намного тише, они намного жирнее. И Simon, в некотором роде, придерживается программы в том, что касается темпа песни и всего остального. Он абсолютно скрупулезно подходит к выбору правильного темпа каждый раз. Так что мы, как группа, действительно ценим это. Вот почему все гитаристы улыбаются как чеширские коты, да и Steve туда же. Потому что никто не думает: "Эй, эй, успокойся, триггер. Эй, притормози". Вот что привносит в наши концерты Simon — стабильность. И он не пытается быть Nicko. Ты не можешь быть Nicko. Я к тому, что есть только один Nicko, он уникален. Вот почему мы не выбрали клона. И было много барабанщиков, которые могли бы скопировать то, что делал Nicko, но нам не нужен ни один из них. Нам нужен был кто-то, у кого было бы другое ощущение и подход».







