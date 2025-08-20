Arts
Iron Maiden

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN

29 июн 2025 : 		 IRON MAIDEN отыграли самое крупное сольное выступление в UK

12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»

29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте

28 май 2025 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

22 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»

20 май 2025 : 		 IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов

10 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»

24 апр 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN хвалит нового ударника

12 апр 2025 : 		 IRON MAIDEN скоро приступают к репетициям

20 мар 2025 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN заслужили место в ЗСРнР»

19 мар 2025 : 		 Aviationtag отметят самолет IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 Документальный фильм об IRON MAIDEN выйдет осенью

15 мар 2025 : 		 Набор для фанатов пива IRON MAIDEN

12 мар 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN был готов уйти в 2015, чтобы не стать жалкой пародией на самого себя

10 мар 2025 : 		 Новая книга IRON MAIDEN выйдет осенью
Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»



В рамках программы "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" у вокалиста IRON MAIDEN спросили, "дико ли и нереально" не видеть на сцене Nicko McBrain'a, на что он ответил:

«Нет ничего странного в том, что то, что я слышу позади себя, — это не Nicko. Поэтому я не ожидаю увидеть его, ведь у Саймона все по-другому. Его барабаны настроены по-другому, он играет песни с другим чувством, чем Nick. Поэтому я не оборачиваюсь и не думаю: "Ох ты ж... Тут же должен быть Nicko", но по звуку очевидно, что его там нет. Барабаны настроены намного тише, они намного жирнее. И Simon, в некотором роде, придерживается программы в том, что касается темпа песни и всего остального. Он абсолютно скрупулезно подходит к выбору правильного темпа каждый раз. Так что мы, как группа, действительно ценим это. Вот почему все гитаристы улыбаются как чеширские коты, да и Steve туда же. Потому что никто не думает: "Эй, эй, успокойся, триггер. Эй, притормози". Вот что привносит в наши концерты Simon — стабильность. И он не пытается быть Nicko. Ты не можешь быть Nicko. Я к тому, что есть только один Nicko, он уникален. Вот почему мы не выбрали клона. И было много барабанщиков, которые могли бы скопировать то, что делал Nicko, но нам не нужен ни один из них. Нам нужен был кто-то, у кого было бы другое ощущение и подход».




Комментарии


КомментарииСкрыть/показать 8 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 авг 2025
gravitgroove
"И было много барабанщиков, которые могли бы скопировать то, что делал Nicko, но нам не нужен ни один из них".

Короче, Нико ненужен - так бы и сказал сразу.

Если так разобраться, то лучшим барабанщиком Мэйдн так и остался Клайв Барр.
20 авг 2025
Nord61
gravitgroove, "лучшим барабанщиком Мэйдн так и остался Клайв Барр"

Поддерживаю. Жаль, что так недолго он пробыл в группе. Дикинсон, кстати, и сам после смерти Барра говорил, что "лучше барабанщика у группы никогда не было".
20 авг 2025
EvgenBriden
Nord61, а я вот с вами не соглашусь) мне нравится как барабанил Нико. Единственный минус - это ускорения песен...
20 авг 2025
father
gravitgroove, насчёт нового будет нормально всё понятно, только когда профессиональные записи появятся, а из этих двоих Клайв объективно гораздо сильнее. Уже тут в комментах писал, что как-то переслушивал старые треки IM и поймал себя на мысли, что записи с Барром охуенно качают. А Нико всегда по-распиздяйски играл: хоть и со своим почерком, но криво пиздец. Есть куча видео из последнего тура с ним, где Смит бомбит прямо на сцене от того, как всё плавает.
А если сваливать на инсульт, то можно насладиться Lord of the Flies из DVD Death on the Road и охуеть, насколько там всё криво. Я хз, почему Ларса разъёбывают за такие косяки, а Нико наоборот боготворят - не сильно-то ровнее он играл всегда.
20 авг 2025
Вашингтон Ирвинг
father, >Я хз, почему Ларса разъёбывают за такие косяки, а Нико наоборот боготворят - не сильно-то ровнее он играл всегда.
на фоне того, что Металлика творчески скатилась, Ларса говнят сильнее
20 авг 2025
Nord61
Вашингтон Ирвинг, кстати да, у Мэкбрэйна реально раздолбайский какой-то стиль драмминга. С Барром всё звучало как-то строже и мощнее. Манера Скотта Трэвиса больше подошла бы музыке Maiden.
20 авг 2025
gravitgroove
father, барр был выразителен, как Билл Уорд и Иэн Пейс, Нико тоже был техничным, но у него нет каких-то ярких партий, которые как-то выделялись в композиции, разве что отличился оригинальностью в When eagles dare, Alexander the Great и, возможно, в Loneliness of the long distance runner и Deja-Vu - (моментами) в рамках задумки композиций.
20 авг 2025
olly71
Дубинин побывавший на их концерте тоже оценил нового барабанера на отлично.
просмотров: 512

