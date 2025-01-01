Arts
Новости
20 авг 2025 : 		 Новое видео KITTIE

17 июл 2025 : 		 Вокалистка KITTIE: «Нет нужды причислять нас к ню-металлу»

28 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KITTIE

23 июн 2025 : 		 KITTIE могут что-то выпустить

17 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KITTIE

6 мар 2025 : 		 KITTIE вместе с THE PRETTY WILD и DIAMANTE исполнили кавер-версию METALLICA

27 фев 2025 : 		 Что вокалистка KITTIE думает о дебютной пластинке

17 фев 2025 : 		 Гитаристка KITTIE о создании последнего альбома

13 янв 2025 : 		 KITTIE отметили юбилей дебютного альбома

8 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мир нас ждал!»

6 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA

22 авг 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о новом этапе карьеры

10 авг 2024 : 		 Видео полного выступления KITTIE

29 июл 2024 : 		 У KITTIE есть еще шесть песен

18 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»

1 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену

21 июн 2024 : 		 Новое видео KITTIE

12 июн 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»

5 июн 2024 : 		 KITTIE о возвращении ню-металла

31 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

27 май 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»

15 май 2024 : 		 KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG

10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

2 май 2024 : 		 Видео с выступления KITTIE

4 апр 2024 : 		 Новое видео KITTIE

15 фев 2024 : 		 Новое видео KITTIE
Новое видео KITTIE



“Spit XXV”, новое видео KITTIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Spit XXV", релиз которого намечен на 19 сентября на Summerian:

01. Spit XXV
02. Do You Think I'm A Whore? XXV
03. Brackish XXV
04. Charlotte XXV




просмотров: 151

