*

The Halo Effect

*



20 авг 2025 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

20 июн 2025 : 		 Кавер-версия DANZIG от THE HALO EFFECT

30 апр 2025 : 		 Визуальный ряд от THE HALO EFFECT

10 янв 2025 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

4 янв 2025 : 		 Басист THE HALO EFFECT: «Мы не соревнуемся с IN FLAMES»

12 дек 2024 : 		 Басист THE HALO EFFECT думает о книге

6 дек 2024 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

29 окт 2024 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

25 сен 2024 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

31 июл 2024 : 		 Новый альбом THE HALO EFFECT выйдет в начале 2025 года

2 фев 2024 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

22 ноя 2023 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

29 окт 2023 : 		 THE HALO EFFECT выпустят песню в этом году

12 сен 2023 : 		 Вокалист THE HALO EFFECT объясняет, почему гитарист не может

29 авг 2023 : 		 Новый THE HALO EFFECT не сильно отличается от прошлого диска

2 авг 2023 : 		 THE HALO EFFECT и DARK TRANQUILLITY выпустят альбомы в 2024

9 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT

30 июн 2023 : 		 THE HALO EFFECT сводят новый альбом

19 май 2023 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

1 май 2023 : 		 Новый сингл THE HALO EFFECT выйдет весной

20 фев 2023 : 		 THE HALO EFFECT исполнили новые песни

18 окт 2022 : 		 Ремикс THE HALO EFFECT от IHSAHN

22 сен 2022 : 		 THE HALO EFFECT готовят ЕР

7 сен 2022 : 		 Гитарист THE HALO EFFECT — о своей зависимости

6 сен 2022 : 		 Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразовой»

1 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT
Новое видео THE HALO EFFECT



If You Were Here, новое видео THE HALO EFFECT, доступно для просмотра ниже. В оригинале этот трек записал в 1997 году KENT как "Om du var här”.






