×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
MEGADETH обещают последний альбом и тур
57
Новое видео CORONER
26
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
17
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
MEGADETH обещают последний альбом и тур
57
Новое видео CORONER
26
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
21
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
17
все новости группы
Brainstorm
Германия
Power Metal
http://www.brainstorm-web.net/
Myspace:
http://www.myspace.com/officialbrainstorm
VK.com:
https://vk.com/afmrecords
Facebook:
https://www.facebook.com/officialbrainstorm
20 авг 2025
:
Новое видео BRAINSTORM
28 фев 2025
:
Видео с текстом от BRAINSTORM
14 фев 2025
:
Новое видео BRAINSTORM
16 янв 2025
:
Видео с текстом от BRAINSTORM
12 дек 2024
:
Новое видео BRAINSTORM
19 янв 2022
:
Из BRAINSTORM ушел басист
20 окт 2021
:
Видео с текстом от BRAINSTORM
3 сен 2021
:
Новое видео BRAINSTORM
19 июл 2021
:
Новое видео BRAINSTORM
24 июн 2021
:
Видео с текстом от BRAINSTORM
14 май 2021
:
Лидер RAGE в новом видео BRAINSTORM
10 май 2021
:
Обложка и трек-лист нового альбома BRAINSTORM
3 окт 2020
:
BRAINSTORM выпустят альбом в следующем году
19 апр 2019
:
BRAINSTORM продлили сотрудничество с AFM Records
15 янв 2019
:
Новая песня BRAINSTORM
16 окт 2018
:
Новое видео BRAINSTORM
26 авг 2018
:
Новое видео BRAINSTORM
21 июл 2018
:
Новая песня BRAINSTORM
29 июн 2018
:
Подобности о новом альбоме BRAINSTORM
16 мар 2018
:
BRAINSTORM выпустят новый альбом осенью
16 сен 2016
:
Альбом BRAINSTORM выйдет на виниле
14 сен 2016
:
Ремикшированная песня BRAINSTORM
6 сен 2016
:
Ремикшированная песня BRAINSTORM
31 авг 2016
:
Ремикшированная песня BRAINSTORM
10 авг 2016
:
BRAINSTORM перевыпустят альбом 2009 года
15 янв 2016
:
Фрагменты новых песен BRAINSTORM
13 янв 2016
:
Новая песня BRAINSTORM
16 дек 2015
:
Видео с текстом от BRAINSTORM
27 ноя 2015
:
Новое видео BRAINSTORM
10 ноя 2015
:
Новый альбом BRAINSTORM выйдет в январе
12 сен 2014
:
Новое видео BRAINSTORM
14 апр 2014
:
Видео с текстом от BRAINSTORM
9 мар 2014
:
Новое видео BRAINSTORM
17 янв 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома BRAINSTORM
26 ноя 2013
:
Новый альбом BRAINSTORM выйдет в апреле
5 окт 2013
:
BRAINSTORM начнут запись на следующей неделе
22 сен 2011
:
Новая песня BRAINSTORM
8 сен 2011
:
Новое видео BRAINSTORM
29 июл 2011
:
Новая песня BRAINSTORM
27 июл 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома BRAINSTORM
4 июл 2011
:
Сниппет новой песни BRAINSTORM
12 мар 2011
:
BRAINSTORM пишут альбом
26 янв 2010
:
Фронтмен BRAINSTORM вновь в работе
1 дек 2009
:
Фронтмен BRAINSTORM рассказал о компиляции и записи с SYMPHORCE
7 окт 2009
:
Компиляция от BRAINSTORM
22 авг 2009
:
Обложка и дата выхода нового альбома BRAINSTORM
11 авг 2009
:
Новый альбом BRAINSTORM выйдет в октябре
9 июл 2009
:
BRAINSTORM подписались на AFM Records
29 авг 2008
:
BRAINSTORM начинают писать материал для нового альбома
22 дек 2007
:
Новые треки BRAINSTORM в сети
21 ноя 2007
:
BRAINSTORM: обложка нового альбома
7 ноя 2007
:
BRAINSTORM: подробности о новом альбоме
8 окт 2007
:
BRAINSTORM: трек-лист и название нового альбома
21 сен 2007
:
BRAINSTORM: новые подробности о сингле
3 сен 2007
:
BRAINSTORM в студии
26 июл 2007
:
BRAINSTORM меняют басиста
16 май 2007
:
BRAINSTORM выпускают двойной DVD
28 янв 2007
:
Ранние альбомы BRAINSTORM будут переизданы с бонус-материалом
20 авг 2025
Новое видео BRAINSTORM
The Boys Of Summer, новое видео BRAINSTORM, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 123
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет