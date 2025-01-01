Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 17
[= ||| все новости группы



*

Brainstorm

*



20 авг 2025 : 		 Новое видео BRAINSTORM

28 фев 2025 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

14 фев 2025 : 		 Новое видео BRAINSTORM

16 янв 2025 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

12 дек 2024 : 		 Новое видео BRAINSTORM

19 янв 2022 : 		 Из BRAINSTORM ушел басист

20 окт 2021 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

3 сен 2021 : 		 Новое видео BRAINSTORM

19 июл 2021 : 		 Новое видео BRAINSTORM

24 июн 2021 : 		 Видео с текстом от BRAINSTORM

14 май 2021 : 		 Лидер RAGE в новом видео BRAINSTORM

10 май 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BRAINSTORM

3 окт 2020 : 		 BRAINSTORM выпустят альбом в следующем году

19 апр 2019 : 		 BRAINSTORM продлили сотрудничество с AFM Records

15 янв 2019 : 		 Новая песня BRAINSTORM

16 окт 2018 : 		 Новое видео BRAINSTORM

26 авг 2018 : 		 Новое видео BRAINSTORM

21 июл 2018 : 		 Новая песня BRAINSTORM

29 июн 2018 : 		 Подобности о новом альбоме BRAINSTORM

16 мар 2018 : 		 BRAINSTORM выпустят новый альбом осенью

16 сен 2016 : 		 Альбом BRAINSTORM выйдет на виниле

14 сен 2016 : 		 Ремикшированная песня BRAINSTORM

6 сен 2016 : 		 Ремикшированная песня BRAINSTORM

31 авг 2016 : 		 Ремикшированная песня BRAINSTORM

10 авг 2016 : 		 BRAINSTORM перевыпустят альбом 2009 года

15 янв 2016 : 		 Фрагменты новых песен BRAINSTORM
Показать далее
| - |

|||| 20 авг 2025

Новое видео BRAINSTORM



zoom
The Boys Of Summer, новое видео BRAINSTORM, доступно для просмотра ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 123

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом