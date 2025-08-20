Arts
Burning Witches

20 авг 2025 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

16 июл 2025 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

12 июн 2025 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

14 апр 2025 : 		 Вокалистка BURNING WITCHES исполняет классику W.A.S.P.

25 мар 2025 : 		 Переиздания BURNING WITCHES выйдут весной

3 фев 2025 : 		 Вокалистка BURNING WITCHES исполняет хит IRON MAIDEN

11 дек 2024 : 		 Новая песня BURNING WITCHES

16 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления BURNING WITCHES

6 ноя 2024 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

27 окт 2024 : 		 Вокалистка BURNING WITCHES исполняет хит CRADLE OF FILTH

4 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BURNING WITCHES

1 мар 2024 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от BURNING WITCHES

20 дек 2023 : 		 Рождественский трек от BURNING WITCHES

27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BURNING WITCHES

25 ноя 2023 : 		 Вокалистка BURNING WITCHES записала хит ALICE COOPER

4 авг 2023 : 		 Концертное видео BURNING WITCHES

28 июн 2023 : 		 Концертное видео BURNING WITCHES

18 май 2023 : 		 Барабанщица BURNING WITCHES — о своей страсти

3 май 2023 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

30 мар 2023 : 		 Новое видео BURNING WITCHES

14 мар 2023 : 		 BURNING WITCHES нашли гитаристку

23 фев 2023 : 		 Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной

2 ноя 2022 : 		 BURNING WITCHES работают над альбомом

10 фев 2022 : 		 BURNING WITCHES на Napalm Records

13 июн 2021 : 		 Успехи в чартах BURNING WITCHES

7 июн 2021 : 		 CHRIS CAFFERY — о записи кавер-версии SAVATAGE с BURNING WITCHES
20 авг 2025

Новое видео BURNING WITCHES



Soul Eater, новое видео BURNING WITCHES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Inquisition, релиз которого намечен на 22 августа.




20 авг 2025
Corpsegrinder04
Начальный стоп кадр на видео напомнил вот это.
https://i.pinimg.com/736x/e4/3e/f6/e43ef614c835bc10cf39ed58a6103bb2.jpg
