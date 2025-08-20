×
Burning Witches
Швейцария
Metal Rock
Power Metal
20 авг 2025
:
Новое видео BURNING WITCHES
16 июл 2025
:
Новое видео BURNING WITCHES
12 июн 2025
:
Новое видео BURNING WITCHES
14 апр 2025
:
Вокалистка BURNING WITCHES исполняет классику W.A.S.P.
25 мар 2025
:
Переиздания BURNING WITCHES выйдут весной
3 фев 2025
:
Вокалистка BURNING WITCHES исполняет хит IRON MAIDEN
11 дек 2024
:
Новая песня BURNING WITCHES
16 ноя 2024
:
Видео полного выступления BURNING WITCHES
6 ноя 2024
:
Новое видео BURNING WITCHES
27 окт 2024
:
Вокалистка BURNING WITCHES исполняет хит CRADLE OF FILTH
4 сен 2024
:
Профессиональное видео с выступления BURNING WITCHES
1 мар 2024
:
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от BURNING WITCHES
20 дек 2023
:
Рождественский трек от BURNING WITCHES
27 ноя 2023
:
Профессиональное видео с выступления BURNING WITCHES
25 ноя 2023
:
Вокалистка BURNING WITCHES записала хит ALICE COOPER
4 авг 2023
:
Концертное видео BURNING WITCHES
28 июн 2023
:
Концертное видео BURNING WITCHES
18 май 2023
:
Барабанщица BURNING WITCHES — о своей страсти
3 май 2023
:
Новое видео BURNING WITCHES
30 мар 2023
:
Новое видео BURNING WITCHES
14 мар 2023
:
BURNING WITCHES нашли гитаристку
23 фев 2023
:
Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной
2 ноя 2022
:
BURNING WITCHES работают над альбомом
10 фев 2022
:
BURNING WITCHES на Napalm Records
13 июн 2021
:
Успехи в чартах BURNING WITCHES
7 июн 2021
:
CHRIS CAFFERY — о записи кавер-версии SAVATAGE с BURNING WITCHES
4 июн 2021
:
Новое видео BURNING WITCHES
26 май 2021
:
Стрим от BURNING WITCHES
4 май 2021
:
Новое видео BURNING WITCHES
19 мар 2021
:
Новое видео BURNING WITCHES
15 фев 2021
:
Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной
15 дек 2020
:
BURNING WITCHES работают над новым альбомом
18 сен 2020
:
Новое видео BURNING WITCHES
25 авг 2020
:
BURNING WITCHES выпустили акустический ЕР
10 июн 2020
:
BURNING WITCHES в акустике
25 май 2020
:
BURNING WITCHES расстались с гитаристкой
8 мар 2020
:
Новое видео BURNING WITCHES
8 фев 2020
:
Новое видео BURNING WITCHES
2 фев 2020
:
Трейлер нового альбома BURNING WITCHES
24 янв 2020
:
Трейлер нового альбома BURNING WITCHES
17 янв 2020
:
Трейлер нового альбома BURNING WITCHES
14 янв 2020
:
Новое видео BURNING WITCHES
13 дек 2019
:
Новый альбом BURNING WITCHES выйдет весной
12 дек 2019
:
Видео с выступления BURNING WITCHES
6 ноя 2018
:
Видео с текстом от BURNING WITCHES
7 окт 2018
:
Новое видео BURNING WITCHES
14 сен 2018
:
Трейлер нового альбома BURNING WITCHES
31 авг 2018
:
Видео с текстом от BURNING WITCHES
23 авг 2018
:
Обложка нового альбома BURNING WITCHES
8 авг 2018
:
Новый альбом BURNING WITCHES выйдет осенью
14 фев 2018
:
BURNING WITCHES на NUCLEAR BLAST
18 ноя 2017
:
Новое видео BURNING WITCHES
26 апр 2017
:
Дебютный альбом BURNING WITCHES готов к выходу
27 фев 2016
:
Новая песня BURNING WITCHES
22 дек 2015
:
Новая песня BURNING WITCHES
20 авг 2025
Новое видео BURNING WITCHES
Soul Eater, новое видео BURNING WITCHES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Inquisition, релиз которого намечен на 22 августа.
20 авг 2025
Corpsegrinder04
Начальный стоп кадр на видео напомнил вот это.
https://i.pinimg.com/736x/e4/3e/f6/e43ef614c835bc10cf39ed58a6103bb2.jpg
просмотров: 122
https://i.pinimg.com/736x/e4/3e/f6/e43ef614c835bc10cf39ed58a6103bb2.jpg