Darker Half
Австралия
-
http://www.darkerhalf.com/
Myspace:
https://myspace.com/darkerhalf
Facebook:
https://www.facebook.com/darkerhalf
21 авг 2025
:
Новое видео DARKER HALF
7 авг 2025
:
Новое видео DARKER HALF
20 мар 2020
:
Новая песня DARKER HALF
21 фев 2020
:
DARKER HALF на Massacre Records
сегодня
Новое видео DARKER HALF
"Book Of Fate", новое видео DARKER HALF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на 29 августа.
просмотров: 81
