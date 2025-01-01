Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
[= ||| все новости группы



*

We Came as Romans

*



21 авг 2025 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

10 июл 2025 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 апр 2025 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

14 окт 2022 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания

23 июн 2022 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

21 апр 2022 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS & & BRAND OF SACRIFICE

10 ноя 2021 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

10 сен 2021 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 июл 2021 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

27 янв 2021 : 		 WE CAME AS ROMANS работают над новым альбомом

6 янв 2021 : 		 Родители WE CAME AS ROMANS учредили стипендию

4 июн 2020 : 		 Новый сингл WE CAME AS ROMANS

17 янв 2020 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

28 сен 2019 : 		 Новые песни WE CAME AS ROMANS

8 ноя 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS будут продолжать как квинтет

13 окт 2018 : 		 Музыканты AUGUST BURNS RED, MEMPHIS MAY FIRE, ISSUES почтят память вокалиста WE CAME AS ROMANS

22 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS почтили памяти Кевина Павона

13 сен 2018 : 		 WE CAME AS ROMANS все таки поедут в тур

6 сен 2018 : 		 Вокалиста WE CAME AS ROMANS нашли в ванной без сознания

3 сен 2018 : 		 Вокалист WE CAME AS ROMANS умер от передозировки

27 авг 2018 : 		 Музыканты WE CAME AS ROMANS о смерти вокалиста

26 авг 2018 : 		 Умер вокалист WE CAME AS ROMANS

29 июн 2018 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

26 ноя 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

23 сен 2017 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

15 сен 2017 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео WE CAME AS ROMANS



zoom
One By One, новое видео группы WE CAME AS ROMANS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "All Is Beautiful... Because We're Doomed", выходящего 22 августа на Sharptone Records:

01. Bad Luck
02. Lake Of Fire
03. Red Smoke
04. One By One
05. Culture Wound
06. Where Did You Go?
07. No Rest For The Dreamer
08. B2tm
09. Circling A Dying Sun
10. Knowing Pain
11. So Lost (Burning Flowers)
12. Because We're Doomed




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 123

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом