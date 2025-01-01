сегодня



Почему DEFTONES потребовалось пять лет для нового альбома



ABE CUNNINGHAM в недавнем интервью объяснил, почему DEFTONES пять лет потребовалось для выпуска новой пластинки:



«Прошло пять лет, и это самый долгий срок, который у нас когда-либо был, чувак. И многое из этого было сделано специально. Мы знали, что нам нужно записать альбом, и это было частью нашего плана. Stephen [Carpenter, гитарист DEFTONES] всегда хочет, чтобы мы, типа, говорили: "Почему вы, ребята, всегда исчезаете? Почему бы нам просто не сделать перерыв?", И мы спроектировали все это так, чтобы он мог отдохнуть после стольких лет занятий этим делом, хотя он часто нервничает.



Мы сочиняли в разных местах. Сначала это было в Джошуа Три, в пустыне, Южная Калифорния — красивом, очень волшебном, духовном, живом месте в пустыне. На сочинение ушло всего шесть дней, но за это время получилось около пяти песен. Это была довольно плодотворная сессия. А потом мы взяли месячный отпуск и отправились в Малибу. Так что все эти отрезки времени были разделены, может быть, месяцем, а то и половиной. И мы обдумывали то, что написали, у нас было время немного с этим смириться, а затем вернуться и сделать что-то большее. В итоге весь альбом был написан всего, может быть, за месяц, а на самом деле это заняло много времени, так что мы могли просто расслабиться и сделать перерыв. И потом, запись проходила в разных местах. Так что это в некотором роде доставляет удовольствие. Не все сразу, и не все нужно делать сразу. Это позволяет немного расслабиться»



На вопрос, участвовал ли в записи "Private Music" басист DEFTONES Fred Sablan Abe ответил:



«Да, полностью, на сто процентов. Sergio тоже был вовлечен на сто процентов, чувак. Люди думают, что он был сторонним музыкантом. Типа ему разрешили писать музыку и заплатили за это — все это чушь собачья. Он такой же, чувак. Fred внес свой вклад в каждую песню, и с ним было замечательно работать.



Мы знаем его довольно давно. Он из Северной Калифорнии, совсем недалеко от нас, так что, когда мы познакомились с ним, у нас сложился определенный жаргон, манера разговаривать, и это было как-то естественно. Итак, Fred потрясающий парень. Он очень состоявшийся музыкант. Он очень хорошо разбирается в музыке, с большим уважением относится как к стилю Чи [Ченга, басиста DEFTONES], так и к стилю Sergio, и при этом старается быть самим собой. Чи больше любил играть пальцами, в то время как Sergio играл в основном медиатором, — это два явно разных стиля, и он пытается объединить эти два мира, но при этом с уважением относится к обоим. Так что он отличный парень, чувак. Это просто круто!»



Abe также рассказал о постоянно развивающемся звучании DEFTONES, в котором хэви-металл сочетается с атмосферными элементами. На вопрос, всегда ли он и его коллеги по группе прилагают сознательные усилия для обновления своего звучания на каждом альбоме или это происходит "совершенно естественно", он ответил:



«Я бы сказал, что все происходит естественно. Вы не можете не походить на самого себя. Конечно, я не думаю, что есть что-то неправильное в том, что мы звучим так, как мы есть. Мы всегда стараемся двигаться вперед. И, честно говоря, мы не сидим сложа руки и не о чем много говорим. На самом деле, ничего не написано — может быть, какие-то идеи, крохотные мыслишки. На самом деле ничего не происходит, пока мы все не соберемся в зале и не начнем джем. Вот так мы и создаем нашу музыку. Так что, на самом деле, у нас никогда не было концепции, чувак. Тексты приходят в последнюю очередь. Музыка всегда должна быть насыщенной и стоять сама по себе, а потом Chino добавит свои тексты. И они тоже написаны в конце. Так что это не похоже на то, что написано в текстах песен — все это написано нами вместе.



Наш [процесс написания песен] довольно олдскульный, довольно простой. Мы братья, поэтому часто ссоримся. В прошлом было много ссор. Я полагаю, что с годами мы научились лучше общаться друг с другом. Но это когда братья собираются в комнате и болтают всякую чушь. Самое важное — это тусовка, то, как мы проводим время, атмосфера. Потому что именно тогда музыка и появляется. Мы любим друг друга, но это не всегда легко, чувак».







+0 -0



просмотров: 212

