Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 59
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Новости
25 авг 2025 : 		 Почему DEFTONES потребовалось пять лет для нового альбома

23 авг 2025 : 		 Новый альбом DEFTONES доступен для прослушивания

22 авг 2025 : 		 Новое видео DEFTONES

17 авг 2025 : 		 Видео полного выступления DEFTONES'03

9 авг 2025 : 		 Новая песня DEFTONES

15 июл 2025 : 		 Новое видео DEFTONES

11 июл 2025 : 		 Новая песня DEFTONES

30 мар 2025 : 		 Вокалистка PARAMORE присоединилась на сцене к DEFTONES

11 ноя 2024 : 		 DEFTONES о фестивале

14 апр 2024 : 		 DEFTONES закончили запись альбома

23 сен 2023 : 		 DEFTONES хотели бы выпустить альбом в 2024

27 дек 2022 : 		 Вокалист DEFTONES: «Ожидания убивают идею»

17 дек 2022 : 		 DEFTONES работают над новой музыкой

6 дек 2022 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к DEFTONES

24 май 2022 : 		 Бывший басист DEFTONES: «Я ушёл не из-за денег»

15 апр 2022 : 		 DEFTONES взяли басиста MARILYN MANSON

9 мар 2022 : 		 DEFTONES расстались с басистом

21 янв 2022 : 		 Басист DEFTONES продает свое оборудование

23 апр 2021 : 		 Новое видео DEFTONES

12 мар 2021 : 		 DEFTONES выпускают текилу

3 дек 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

23 ноя 2020 : 		 Альбом ремиксов DEFTONES выйдет зимой

17 ноя 2020 : 		 Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцины не работают

20 окт 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы хотели записать альбом по старинке»

18 сен 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

21 авг 2020 : 		 Новое видео DEFTONES
Почему DEFTONES потребовалось пять лет для нового альбома



ABE CUNNINGHAM в недавнем интервью объяснил, почему DEFTONES пять лет потребовалось для выпуска новой пластинки:

«Прошло пять лет, и это самый долгий срок, который у нас когда-либо был, чувак. И многое из этого было сделано специально. Мы знали, что нам нужно записать альбом, и это было частью нашего плана. Stephen [Carpenter, гитарист DEFTONES] всегда хочет, чтобы мы, типа, говорили: "Почему вы, ребята, всегда исчезаете? Почему бы нам просто не сделать перерыв?", И мы спроектировали все это так, чтобы он мог отдохнуть после стольких лет занятий этим делом, хотя он часто нервничает.

Мы сочиняли в разных местах. Сначала это было в Джошуа Три, в пустыне, Южная Калифорния — красивом, очень волшебном, духовном, живом месте в пустыне. На сочинение ушло всего шесть дней, но за это время получилось около пяти песен. Это была довольно плодотворная сессия. А потом мы взяли месячный отпуск и отправились в Малибу. Так что все эти отрезки времени были разделены, может быть, месяцем, а то и половиной. И мы обдумывали то, что написали, у нас было время немного с этим смириться, а затем вернуться и сделать что-то большее. В итоге весь альбом был написан всего, может быть, за месяц, а на самом деле это заняло много времени, так что мы могли просто расслабиться и сделать перерыв. И потом, запись проходила в разных местах. Так что это в некотором роде доставляет удовольствие. Не все сразу, и не все нужно делать сразу. Это позволяет немного расслабиться»

На вопрос, участвовал ли в записи "Private Music" басист DEFTONES Fred Sablan Abe ответил:

«Да, полностью, на сто процентов. Sergio тоже был вовлечен на сто процентов, чувак. Люди думают, что он был сторонним музыкантом. Типа ему разрешили писать музыку и заплатили за это — все это чушь собачья. Он такой же, чувак. Fred внес свой вклад в каждую песню, и с ним было замечательно работать.

Мы знаем его довольно давно. Он из Северной Калифорнии, совсем недалеко от нас, так что, когда мы познакомились с ним, у нас сложился определенный жаргон, манера разговаривать, и это было как-то естественно. Итак, Fred потрясающий парень. Он очень состоявшийся музыкант. Он очень хорошо разбирается в музыке, с большим уважением относится как к стилю Чи [Ченга, басиста DEFTONES], так и к стилю Sergio, и при этом старается быть самим собой. Чи больше любил играть пальцами, в то время как Sergio играл в основном медиатором, — это два явно разных стиля, и он пытается объединить эти два мира, но при этом с уважением относится к обоим. Так что он отличный парень, чувак. Это просто круто!»

Abe также рассказал о постоянно развивающемся звучании DEFTONES, в котором хэви-металл сочетается с атмосферными элементами. На вопрос, всегда ли он и его коллеги по группе прилагают сознательные усилия для обновления своего звучания на каждом альбоме или это происходит "совершенно естественно", он ответил:

«Я бы сказал, что все происходит естественно. Вы не можете не походить на самого себя. Конечно, я не думаю, что есть что-то неправильное в том, что мы звучим так, как мы есть. Мы всегда стараемся двигаться вперед. И, честно говоря, мы не сидим сложа руки и не о чем много говорим. На самом деле, ничего не написано — может быть, какие-то идеи, крохотные мыслишки. На самом деле ничего не происходит, пока мы все не соберемся в зале и не начнем джем. Вот так мы и создаем нашу музыку. Так что, на самом деле, у нас никогда не было концепции, чувак. Тексты приходят в последнюю очередь. Музыка всегда должна быть насыщенной и стоять сама по себе, а потом Chino добавит свои тексты. И они тоже написаны в конце. Так что это не похоже на то, что написано в текстах песен — все это написано нами вместе.

Наш [процесс написания песен] довольно олдскульный, довольно простой. Мы братья, поэтому часто ссоримся. В прошлом было много ссор. Я полагаю, что с годами мы научились лучше общаться друг с другом. Но это когда братья собираются в комнате и болтают всякую чушь. Самое важное — это тусовка, то, как мы проводим время, атмосфера. Потому что именно тогда музыка и появляется. Мы любим друг друга, но это не всегда легко, чувак».




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 212

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
