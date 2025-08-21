Arts
Новости
Megadeth

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH

29 июн 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 июн 2025 : 		 Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH

21 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»

15 июн 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»

15 июн 2025 : 		 MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве

11 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К

3 июн 2025 : 		 AL PITRELLI о первом концерте с MEGADETH

14 май 2025 : 		 CHRIS ADLER о работе с MEGADETH

25 апр 2025 : 		 MEGADETH в студии

20 апр 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о провале идеи собрать состав RIP

19 апр 2025 : 		 Гитарист MEGADETH о своем вдохновении

1 апр 2025 : 		 Лидер MEGADETH заявил, что его решение завязать с крепким — это «самая большая ошибка его жизни»

23 мар 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»

12 мар 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1995 года

7 мар 2025 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers

2 мар 2025 : 		 Бывший басист MEGADETH о распределении денег в группах: «Чем более справедливое отношение ко всему этому, тем лучше»

2 мар 2025 : 		 Видео MEGADETH 1992 года

27 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH'95

26 фев 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH 1990 года
MEGADETH близки к концу



Гитарист MEGADETH Teemu Mäntysaari записал видео, в котором рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:

«Всем привет, это Teemu из MEGADETH. Надеюсь, у вас всё отлично. Я просто хотел немного рассказать вам о том, что происходит в последнее время.

Большую часть этого года мы провели в студии, работая над новой музыкой MEGADETH, начиная с сочинения песен, прихода в студию и совместной работы над джемами, аранжировками песен, записью демо-версий, проработкой всех мелких деталей, финальных дублей и постепенным доведением музыки до наилучшего состояния. Так что нам пришлось много поездить между домом, моей домашней студией в Цюрихе [Швейцария] и студией группы в Нэшвилле. Кроме того, этим летом мы отыграли несколько фестивальных выступлений.

В настоящее время мы очень близки к завершению записи альбома. Я считаю, что песни звучат великолепно, и я очень рад, что вы, ребята, тоже скоро их услышите. Поэтому я надеюсь, что вы все наберётесь терпения, ну ещё чуть-чуть. На подходе новая музыка и много других интересных событий. Этой осенью у нас также запланировано несколько концертов. 22 сентября мы выступаем в качестве эксклюзивных хедлайнеров в Стамбуле, Турция, после чего отправимся в четырёхнедельный тур по Европе с DISTURBED. Так что если вы ещё не купили билеты, сейчас самое время. Я надеюсь, что вы также воспользуетесь нашими VIP-предложениями, чтобы мы могли встретиться с вами лично.

Я действительно с нетерпением жду возвращения в турне. Скоро увидимся, ребята!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 авг 2025
Klawd Air
Вот блять, хоть один бы музыкант нашëлся, который при выходе нового альбома сказал "Мы потратили много времени в студии, записывая новый альбом, и получилось так себе. Не прям шляпа, но хуже последних трëх. Короче, можете не покупать. Лучше классику нашу купите ещë раз, делюкс-издание на 36 дисках и переслушайте. И на концерт приходите. Вооооот."
21 авг 2025
Mister
Klawd Air, джефф Уотерс что-то подобное говорил, мол, ну получилось несколько топ песен, а остальные ну норм
21 авг 2025
M
Mt. Erebus
автор проебал возможность запостить под названием "мегадед готовы кончить*
просмотров: 893

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
