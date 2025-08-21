сегодня



MEGADETH близки к концу



Гитарист MEGADETH Teemu Mäntysaari записал видео, в котором рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«Всем привет, это Teemu из MEGADETH. Надеюсь, у вас всё отлично. Я просто хотел немного рассказать вам о том, что происходит в последнее время.



Большую часть этого года мы провели в студии, работая над новой музыкой MEGADETH, начиная с сочинения песен, прихода в студию и совместной работы над джемами, аранжировками песен, записью демо-версий, проработкой всех мелких деталей, финальных дублей и постепенным доведением музыки до наилучшего состояния. Так что нам пришлось много поездить между домом, моей домашней студией в Цюрихе [Швейцария] и студией группы в Нэшвилле. Кроме того, этим летом мы отыграли несколько фестивальных выступлений.



В настоящее время мы очень близки к завершению записи альбома. Я считаю, что песни звучат великолепно, и я очень рад, что вы, ребята, тоже скоро их услышите. Поэтому я надеюсь, что вы все наберётесь терпения, ну ещё чуть-чуть. На подходе новая музыка и много других интересных событий. Этой осенью у нас также запланировано несколько концертов. 22 сентября мы выступаем в качестве эксклюзивных хедлайнеров в Стамбуле, Турция, после чего отправимся в четырёхнедельный тур по Европе с DISTURBED. Так что если вы ещё не купили билеты, сейчас самое время. Я надеюсь, что вы также воспользуетесь нашими VIP-предложениями, чтобы мы могли встретиться с вами лично.



Я действительно с нетерпением жду возвращения в турне. Скоро увидимся, ребята!»





