Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна

6 авг 2025 : 		 JACK OSBOURNE о папе

6 авг 2025 : 		 Официальная причина смерти Оззи Осборна

5 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 TED NUGENT вспоминает Оззи

5 авг 2025 : 		 Организаторы Wacken Open Air устроили шоу дронов в честь Оззи

3 авг 2025 : 		 VINNY APPICE вспоминает Оззи

3 авг 2025 : 		 DON DOKKEN вспоминает Оззи

2 авг 2025 : 		 IAN MUNSICK почтил память Оззи

1 авг 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи

1 авг 2025 : 		 OASIS почтили память Оззи
Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов



По сообщению BBC News, прощальное шоу BLACK SABBATH собрало 33.8 миллионов фунтов.

Новые данные Бирмингемского университета показывают, что 27,6 миллиона фунтов стерлингов (около 37 миллионов долларов) из общей суммы, собранной в ходе мероприятия "Back To The Beginning" на Villa Park, Бирмингеме, Великобритания, было собрано в регионе Уэст-Мидлендс, который состоит из семи городских округов, включая город Бирмингем.

Доктор Мэтт Лайонс, проводивший анализ, сказал BBC News: «Как региональные экономисты из Бирмингемского университета, мы решили внести свой вклад в почтение наследию Оззи, оценив экономические последствия его последнего выступления.

Влияние The Prince Of Darkness, очевидно, выходит далеко за рамки финансового эффекта, который принесли его концерты и телешоу.

Оззи - мировая легенда, и его невероятный музыкальный дар, а теперь и экономический эффект, будут приносить пользу его родному городу в далеком будущем».

На концерт было продано 42 000 билетов, причем 20% из них были приобретены международными фанатами по цене от 197,50 до 834 фунтов стерлингов.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
