Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов



По сообщению BBC News, прощальное шоу BLACK SABBATH собрало 33.8 миллионов фунтов.



Новые данные Бирмингемского университета показывают, что 27,6 миллиона фунтов стерлингов (около 37 миллионов долларов) из общей суммы, собранной в ходе мероприятия "Back To The Beginning" на Villa Park, Бирмингеме, Великобритания, было собрано в регионе Уэст-Мидлендс, который состоит из семи городских округов, включая город Бирмингем.



Доктор Мэтт Лайонс, проводивший анализ, сказал BBC News: «Как региональные экономисты из Бирмингемского университета, мы решили внести свой вклад в почтение наследию Оззи, оценив экономические последствия его последнего выступления.



Влияние The Prince Of Darkness, очевидно, выходит далеко за рамки финансового эффекта, который принесли его концерты и телешоу.



Оззи - мировая легенда, и его невероятный музыкальный дар, а теперь и экономический эффект, будут приносить пользу его родному городу в далеком будущем».



На концерт было продано 42 000 билетов, причем 20% из них были приобретены международными фанатами по цене от 197,50 до 834 фунтов стерлингов.







