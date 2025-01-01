Arts
Новости
ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»



ALICE COOPER в интервью 93.3 WMMR поговорил о недавнем исполнении Paranoid в память об Оззи Осборне:

«Я был на пути к сцене в Шотландии, кажется, и кто-то сказал: "Оззи только что скончался". И я ответил: "Это одна из историй, сгенерированных искусственным интеллектом, в которые не верится". А потом кто-то сказал: "Нет, это правда. Он действительно скончался". И я ответил: "Как странно. Всего две недели назад у них был большой концерт "Back To The Beginning" в Бирмингеме. И тогда они, наверное, знали — он, возможно, знал, что его время пришло". Но тогда в O2 я сказал: "Мы должны снять шляпу перед Оззи". Конечно, он был моим старым другом, мы знакомы уже 40 лет, я знаю его всю жизнь. Поэтому я позвонил Джонни Деппу, который вместе со мной играет в HOLLYWOOD VAMPIRES. Джонни — потрясающий гитарист. Он по-настоящему очень хороший гитарист. Он играл с Джеффом Беком. Не получится играть с Джеффом Беком, если ты не гитарист. Он пришёл, и мы не сказали зрителям, что собираемся делать. В конце "School's Out" они подумали: "После этого больше ничего не будет", с воздушными шарами, конфетти и всем остальным, а потом гитарист начал играть "Paranoid", и зал сошёл с ума. А в конце я сказал: "Скажите Оззи "спокойной ночи"».

После того, как ведущий отметил, что «Back To The Beginning» был «прекрасным способом» для Оззи уйти со сцены, с «артистами разных поколений», отдающими ему дань уважения на этом мероприятии, Alice сказал:

«Должно быть, было известно, что ему оставалось не так много времени. И Шэрон — замечательная женщина, а их дети Джек и Келли — классная семья. Мне было очень жаль. Но я думаю, что, по крайней мере, это не было неожиданно. Думаю, они понимали, что этот момент приближается, и были к этому готовы».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом