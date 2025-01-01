сегодня



У MY DYING BRIDE есть три новые темы



Гитарист MY DYING BRIDE Andrew Craighan в недавнем интервью коснулся темы приглашения в состав Mikko Kotamäki (SWALLOW THE SUN) на роль вокалиста:



«В принципе это было довольно просто. Всё, что мы сделали, это попросили — через соцсети, конечно же... Мы просто сказали ему, что нам нужен вокалист для предстоящих концертов. Мы не посвящали его ни в какие подробности происходящего. Мы просто спросили: "Ты свободен?" И он ответил: "Да, я согласен. Я сделаю это. Я сделаю всё, что вы захотите". И мы такие: "Чёрт возьми. Это оказалось совсем просто". Затем, пару недель спустя, он прилетел в Англию, и мы отрепетировали, и всё прошло очень гладко. Так мы и подумали: "Всё очень гладко". Но, по сути, так оно всё и было.



Когда мы пригласили его на репетицию и сыграли кое-что из старых вещей, он знал песни. Не было никакой драмы. В итоге мы подумали: "Всё будет хорошо. Он знает песни". Не поймите меня неправильно — он поёт не совсем так, как Aaron, но то, что он делает, — это всё искренне по отношению к альбомам, но со своими нюансами, скажем так, со своими характерными чертами, но при этом ничего не теряется, вообще ничего. Как-то так».



Он также рассказал о возможном преемнике последнего альбома MY DYING BRIDE «A Mortal Binding», который был выпущен в апреле 2024 года на лейбле Nuclear Blast:



«Мы всегда сочиняем. Я-то точно всегда пишу. Недавно мы были в маленькой студии в Хаддерсфилде. Это замечательное место называется Vibration, и мы записали там кое-что новое, просто ради развлечения. Пока мы просто обдумываем, в каком направлении нам двигаться дальше. Я к тому, что это, конечно, по-прежнему будем мы; мы не собираемся увлекаться каким-то нелепым хип-хопом или чем-то подобным.



На данном этапе нам действительно нечего терять, так что мы будем в некотором роде прокляты, если это сделаем, и прокляты, если не сделаем. Так что мы подумываем о том, чтобы, возможно, даже вернуться, скажем, к тому, что было на первом альбоме. Может быть, исполним еще что-то в духе "The Barghest O' Whitby", когда мы намеренно напишем песню так, чтобы не было би-сайда, потому что она длится 30 минут, а нам не нравятся би-сайды…



Но я, конечно, всегда сочиняю, и у меня много идей. Есть несколько риффов, которые по какой-то причине не вошли в предыдущий альбом, но мы всегда можем использовать их в качестве отправной точки для следующей сессии сочинения. Короче говоря, мы сочиняем. Пока нет ничего цельного — может быть, фрагменты трёх песен. Но я бы не хотел показывать это кому-либо прямо сейчас, потому что пока ещё слишком рано».







