Новости
21 авг 2025 : 		 У MY DYING BRIDE есть три новые темы

14 авг 2025 : 		 AARON STAINTHORPE: «Надеюсь, что смогу восстановить отношения с MY DYING BRIDE»

16 июл 2025 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «Aaron сам дистанцировался от группы»

11 июл 2025 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я не покидал группу, и меня не выгоняли»

24 июн 2025 : 		 AARON STAINTHORPE: «С MY DYING BRIDE у меня было очень тяжело на душе»

23 мар 2025 : 		 Юбилейный винил MY DYING BRIDE выйдет весной

8 дек 2024 : 		 Вокалист SWALLOW THE SUN споет с MY DYING BRIDE

26 ноя 2024 : 		 Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве

2 сен 2024 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE об отменах выступлений

30 май 2024 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «У нас проблемы»

22 апр 2024 : 		 Почему MY DYING BRIDE отменили концерты

19 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MY DYING BRIDE

19 апр 2024 : 		 Почему MY DYING BRIDE отменили все концерты

15 мар 2024 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

9 фев 2024 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

22 дек 2021 : 		 Переиздание MY DYING BRIDE выйдет в 2022

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

12 ноя 2020 : 		 Трейлер нового ЕР MY DYING BRIDE

26 сен 2020 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР

8 апр 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я просил о замене из-за диагноза дочери»

19 мар 2020 : 		 Успехи в чартах MY DYING BRIDE

10 мар 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

28 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

21 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

10 фев 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Это очень яркий альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MY DYING BRIDE
У MY DYING BRIDE есть три новые темы



Гитарист MY DYING BRIDE Andrew Craighan в недавнем интервью коснулся темы приглашения в состав Mikko Kotamäki (SWALLOW THE SUN) на роль вокалиста:

«В принципе это было довольно просто. Всё, что мы сделали, это попросили — через соцсети, конечно же... Мы просто сказали ему, что нам нужен вокалист для предстоящих концертов. Мы не посвящали его ни в какие подробности происходящего. Мы просто спросили: "Ты свободен?" И он ответил: "Да, я согласен. Я сделаю это. Я сделаю всё, что вы захотите". И мы такие: "Чёрт возьми. Это оказалось совсем просто". Затем, пару недель спустя, он прилетел в Англию, и мы отрепетировали, и всё прошло очень гладко. Так мы и подумали: "Всё очень гладко". Но, по сути, так оно всё и было.

Когда мы пригласили его на репетицию и сыграли кое-что из старых вещей, он знал песни. Не было никакой драмы. В итоге мы подумали: "Всё будет хорошо. Он знает песни". Не поймите меня неправильно — он поёт не совсем так, как Aaron, но то, что он делает, — это всё искренне по отношению к альбомам, но со своими нюансами, скажем так, со своими характерными чертами, но при этом ничего не теряется, вообще ничего. Как-то так».

Он также рассказал о возможном преемнике последнего альбома MY DYING BRIDE «A Mortal Binding», который был выпущен в апреле 2024 года на лейбле Nuclear Blast:

«Мы всегда сочиняем. Я-то точно всегда пишу. Недавно мы были в маленькой студии в Хаддерсфилде. Это замечательное место называется Vibration, и мы записали там кое-что новое, просто ради развлечения. Пока мы просто обдумываем, в каком направлении нам двигаться дальше. Я к тому, что это, конечно, по-прежнему будем мы; мы не собираемся увлекаться каким-то нелепым хип-хопом или чем-то подобным.

На данном этапе нам действительно нечего терять, так что мы будем в некотором роде прокляты, если это сделаем, и прокляты, если не сделаем. Так что мы подумываем о том, чтобы, возможно, даже вернуться, скажем, к тому, что было на первом альбоме. Может быть, исполним еще что-то в духе "The Barghest O' Whitby", когда мы намеренно напишем песню так, чтобы не было би-сайда, потому что она длится 30 минут, а нам не нравятся би-сайды…

Но я, конечно, всегда сочиняю, и у меня много идей. Есть несколько риффов, которые по какой-то причине не вошли в предыдущий альбом, но мы всегда можем использовать их в качестве отправной точки для следующей сессии сочинения. Короче говоря, мы сочиняем. Пока нет ничего цельного — может быть, фрагменты трёх песен. Но я бы не хотел показывать это кому-либо прямо сейчас, потому что пока ещё слишком рано».




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
просмотров: 334

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
