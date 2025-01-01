Arts
Die Krupps

Новый альбом DIE KRUPPS выйдет в 2026



DIE KRUPPS заключили соглашение с лейблом Dependent Records, на котором в следующем году ожидается выпуск нового альбома.

Jürgen Engler: «Мы совершили полный цикл, и это здорово! Наш первый контакт с Stefan Herwig состоялся около 30 лет назад, еще до того, как он основал Dependent Records. В те далекие времена он познакомил нас с FRONT LINE ASSEMBLY для серии сборников "Remix Wars" и отправил с ними в тур по Северной Америке в 1996 году. Теперь, в 2025 году, для DIE KRUPPS и Dependent пришло время объединить усилия, чтобы написать следующую главу в нашей долгой истории. Это похоже на возвращение домой — отличное предзнаменование успешного сотрудничества, которого мы с нетерпением ждем!»

Ralf Dörper: «За исключением небольшого перерыва в работе в крупной звукозаписывающей компании на заре нашей карьеры, мы всегда сотрудничали с независимыми лейблами. Поэтому вполне логично, что мы присоединяемся к Dependent Records на 45-м году истории нашей группы. Особенно учитывая, что лейблом руководит ветеран и многолетний соратник Stefan Herwig, который постоянно открывает на сцене что-то новое».

Stefan Herwig: «DIE KRUPPS — музыкальная легенда, возможно, наиболее традиционная электронная группа на сцене, которую можно назвать в одном списке с DAF и EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN. Что отличает их от многих коллег, так это тот неоспоримый факт, что они по-прежнему очень активны и полны сил. Примером этого является их чрезвычайно успешное турне по США с MINISTRY и NITZER EBB, где группа получила феноменальный прием. Мы наэлектризованы и взволнованы началом этого сотрудничества!»




