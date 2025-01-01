Arts
Новости
*

Sammy Hagar

*



SAMMY HAGAR ответил DAVID LEE ROTH



SAMMY HAGAR опроверг недавние комментарии DAVID LEE ROTH по поводу заявления Sammy о том, что бывший вокалист VAN HALEN черпал вдохновение для песни из своего сна, в котором он воссоединился со своим покойным коллегой по группе Эдди Ван Халеном.

В 2022 году HAGAR рассказала, что Ван Хален увидел ее во сне, где они собрались вместе и записали новый трек. В результате песня "Encore, Thank You, Goodnight" была выпущена в апреле этого года на лейбле Big Machine Rock.

13 августа, во время исполнения классической песни VAN HALEN "Dance The Night Away" в бальном зале казино Hampton Beach в Хэмптон-Бич, штат Нью-Гэмпшир, во время своего недавно начавшегося сольного тура по США летом 2025 года, Roth сказал зрителям:

«Один из моих уважаемых коллег — он современник, у него отличный голос, у него отличный каталог. Вы все знаете Sammy Hagar'a, верно? У него отличный голос. И Sammy, вслух, рассказал ПРЕССЕ около шести недель назад, что призрак Эдди Ван Халена посетил его и подарил ему песню, которую он выучил наизусть, а затем пошел домой и записал. Это есть в Интернете.

Я не знаю, каковы шансы, но прошлой ночью призрак Эдди Ван Халена посетил меня в этом гребаном гостиничном номере. Я смотрел прогноз погоды, а он вошел и смеялся. Его гребаный призрак смеялся. Я спросил: "Что ты сделал на этот раз?" Он ответил: "Dave, Dave..." На самом деле, хотите, чтобы я изобразил его акцент? [Пародирует акцент Эдди] "Привет, Dave. Ты знаешь ту песню, которую я подарил Hagar'y?" Я спросил: "Что теперь?" Он ответил: "На самом деле это песня [IRON BUTTERFLY] "In-A-Gadda-Da-Vida" задом наперед. Только, б$$$ь, не говори ему. Это все останется в этой комнате, ладно?" Я рассмеялся. Мы вместе курили призрачную сигарету, призрачный "Мальборо". Не одну из этих белых, как у пизд$ков, а [красные "Мальборо"]. И я обнял своего брата Эда и сказал: "Чувак, я чертовски по тебе скучаю". А он ответил: "Я тоже по тебе скучаю, Dave. Но знаешь что? Ты все равно отправишься в адец!". И я парировал: "Постережи мне местечко".

Хотя комментарии Roth'a были восприняты многими как насмешка над Hagar'ом, у Sammy оказался другой взгляд на случившееся:

«Я не могу поверить, что социальные сети пытаются что-то из этого раздуть. Это первый комплимент и настоящий момент вручения оливковой ветви за последние 100 лет. Послушайте внимательно, и вы увидите, что в этом нет ничего негативного. И я верю, что у Dave'a тоже были такие соображения. Dave прекрасный рассказчик, но в его умении показать себя есть доля правды. У меня все хорошо. Продолжай в том же духе, Dave. Эти песни, которые мы оба написали с Эдди, должны звучать вечно».




